NBA有擴隊計畫 失落多年的超音速可望重現？

NBA總裁席佛（Adam Silver）日前表示，聯盟有可能再度擴隊，並指出獲得巨大支持的西雅圖獲選呼聲很高。2008年西雅圖超音速在陰錯陽差之下，搬去了奧克拉荷馬市變成雷霆，一時之間，整個華盛頓州籃球迷全數沸騰，十多年來不斷努力想要重回NBA城市之列，卻始終未能如願。而今，這個夢想似乎變得很近，但等待也許還會更長。

很多人可能忘了，這支曾經選進杜蘭特（Kevin Durant）和衛斯布魯克（Russell Westbrook）的老牌球隊，最終只能看到杜蘭特穿著超音速球衣奪下新人王，之後就與西雅圖再無關聯。在2008年選秀會上，衛斯布魯克戴著的也是超音速球帽，卻連一場球也沒機會為這座城市出賽，選秀會後一個星期就被帶去另一座城市發跡。

很多人可能都忘了，1967年創隊的超音速，在1979年就拿下NBA總冠軍，雖然之後再無機會登頂，但90年代他們又在「手套」裴頓（Gary Payton）、野獸派灌籃老祖坎普（Shawn Kemp）及德國人施倫夫（Detlef Schrempf） 聯手之下重返巔峰。他們在96年以隊史最佳64勝18負的戰績再度打進總冠軍賽，只可惜遇上的是準備二度開啟三連霸王朝的喬丹公牛。

「野獸」坎普(左)和「手套」裴頓(右)是超音速隊史上的傳奇球星，他們全盛時期連喬丹大帝都不敢小覷。 1991-92 Upper Deck 球員卡

很多人可能也忘了，NBA傳奇中鋒比爾．羅素（Bill Russell）也曾執教這支球隊。這位名人堂球員曾在生涯晚期以球員兼總教練的方式，為塞爾蒂克拿下兩次NBA冠軍，他也成為聯盟第一位非裔美國人總教練。在他接手超音速第二年（1975年），就率隊首度打進季後賽。

這麼多的遺忘，對於這支消失不過12年的球隊來說，實在情何以堪。回想2001年，超音速換了赫赫有名的老闆舒茲（Howard Schultz），這位星巴克的創辦人，理論上有頭有臉、有錢有權、又有經營實績及能力，應該能把球隊帶上另一個高峰。結果，他們只在2005年靠著「雷槍」艾倫（Ray Allen）領軍，以超音速之名最後一次打進季後賽。這段時間，他們的票房跟戰績是同步滑落。

雪上加霜的是，當時的州政府和市政府對於超音速隊的支持也不夠，不肯投入資金翻新既有場館，於是舒茲在2006年賣了球隊，而新老闆正是來自奧克拉荷馬的商人班奈特（Clay Bennett）。班奈特在和市政府談判破裂之後，就以此為由在2008年把球隊遷到他老家。

十多年過去，西雅圖棒球的水手隊還是連季後賽都打不進去，雖然美式足球的海鷹隊為這座城市奪下了2013年的超級盃冠軍，甚至女籃WNBA的風暴隊都拿下第四座總冠軍，但超音速消失後的心理大洞依舊還在。

時過境遷，當年因為沒錢改建而逼得球隊出走的鑰匙球場（Key Arena），而今在投入了超過九億美金之後，即將成為NHL擴編球隊海怪隊（Kraken）的主場。電商巨頭亞馬遜在2020年買下了這座球場的冠名權，改名為「氣候宣言球場」（Climate Pledge Arena）。

超音速之前的主場鑰匙球場曾號稱NBA十大恐怖球場之一，現在是WNBA風暴隊和NHL新球隊海怪隊在用，被亞馬遜取得冠名權後，在12月初正式改名為氣候宣言球場。 美聯社

講到冰球，西雅圖也曾擁有職業冰球隊，那支球隊也曾經在1917年為西雅圖奪下史坦利盃，但卻在1924年解散。等了快一百年，西雅圖才又重新迎回自己的冰球隊。而今這支冰球隊即將在2021年展開新球季，這座翻新後的老球場，應該不用再等一百年才迎回老朋友超音速隊吧?

在這十多年間，西雅圖球迷不斷希望超音速能夠復活，而西雅圖要重新擁有NBA球隊的方式有二：一是趁擴隊另組新球隊，二是將既有球隊遷入。原本沙加緬度國王因為財務困難，在2011年一度傳出有意搬遷，其中可能的下家就是西雅圖。最後在沙加緬度市長，也是前太陽隊球星凱文．強森（Kevin Johnson）統合球迷及相關人士力量，保住國王暫時留在原地，這也表示西雅圖的期待依舊落空。

不過，比起挖走別人的球隊，西雅圖的球迷應該還是比較期待透過正式擴編，獲得一支全新的隊伍，來重現超音速這個名字，就像他們即將重新迎回自己的冰球隊一樣。

聯盟過往擴隊的契機，除了早期的擴張期及七○年代合併對手美國籃球協會（American Basketball Association，ABA），曾出現單季四支以上的大規模擴編之外，在聯盟發展穩定之後，大規模擴隊變得十分不容易。一方面是聯盟要守住此一加盟權利，好讓物以稀為貴，另一方面也是市場考量。無限制的擴張，很容易就造成球隊戰力稀釋，對抗性降低，比賽品質下降，傷害整體票房。

當年ABA成立的時候，就是打定主意很快地他們就會被併入NBA，所以他們向球隊買主兜售的話術，就是花小錢可以買到一支未來的NBA球隊。雖然這些買家等了很久，後來也大多沒賺到錢，因為最後NBA只收了四支ABA球隊（籃網、金塊、溜馬、馬刺），但由此可以看出NBA球隊的市場價值有多誘人。

因此，西雅圖想要成為下一個NBA城市，仍有許多強力競爭者，像是剛擁有美式足球隊的拉斯維加斯，或是曾擁有火箭隊的聖地牙哥。而近年來，聯盟擴隊的方向是做大國際市場，像是1995年擴編的多倫多暴龍和溫哥華灰熊（2001年遷到曼菲斯），都是為了拓展加拿大市場的操作。這兩個城市雖然不在美國境內，但附近都有美國NBA城市。所以也有傳言指出，鄰近美國德州的墨西哥城也可能是下一個擴編城市。

即使真的獲選，西雅圖也還有得等。聯盟上一次擴隊加入的新球隊是夏洛特山貓，聯盟在2002年12月中確定了得標團隊，2003年宣佈隊名，直到2004年球季才正式出賽。所以從這個時程來看，西雅圖想要看到超音速上場比賽，恐怕還要一段不短的行政運作時間。

最近在擂台上被擊倒的矮腳虎灌籃王羅賓森（Nate Robinson），是在西雅圖出生長大的球員，他也希望家鄉能重新擁有一支NBA球隊。而在他被擊倒後，在網路上大力聲援羅賓森的塞爾蒂克前隊友「大寶貝」戴維斯（Glen Davis），其實當年也是被超音速在第二輪第35順位選進聯盟。這千絲萬縷的牽繫，雖然聽來遙遠，或許在多年之後，真能把失落的超音速給帶回這座城市。