ELEVEN體育一、二台 元旦起改至73、74台
ELEVEN體育一台將在明年元旦起移至73台、體育二台則將改至74台，並維持每周四、五、六三天進行NBA直播的服務，包括明天早上9點半將由洛杉磯湖人作客聖安東尼奧馬刺隊，元旦早上10點鳳凰城太陽對戰猶他爵士，周六早上9點繼續播出湖人對戰馬刺。
明早紫金軍團對黑衫軍的將由李亦伸擔任球評，他指出，馬刺今年開季狀況調整不俗，得分更穩定，德羅展（DeMar DeRozan）每場可以傳出9次助攻，場均21分，三分球命中率提升到3成7，展現犀利外線能力，但防守還是馬刺目前最大的改變和修正。
湖人開季表現略有起伏，防守不穩定是關鍵，先發控球施羅德（Dennis Schroder）掌握大量球權和使用率，導致湖人團隊戰力和角色球員發揮都沒有更加理想，也是湖人需要調整的問題。
今天晚間10點的「嘻說籃球」也會為大家帶來NBA開季、政大雄鷹超級新秀游艾喆、新竹街口攻城獅主場開幕戰以及富邦勇士張宗憲等精彩專題報導。
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