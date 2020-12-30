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NBA／約柯奇寫另類大四喜 金塊教頭：不能接受

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
約柯奇此戰拿下個人生涯第44次的大三元，但卻發生高達10次失誤，寫下「另類大四喜」，讓總教練馬龍（圖）直言無法接受這樣的表現。 美聯社
約柯奇此戰拿下個人生涯第44次的大三元，但卻發生高達10次失誤，寫下「另類大四喜」，讓總教練馬龍（圖）直言無法接受這樣的表現。 美聯社

丹佛金塊在今天出戰沙加緬度國王的比賽中，雖然中鋒約柯奇Nikola Jokic）拿下個人生涯第44次的大三元，但卻發生高達10次失誤，寫下「另類大四喜」，而金塊也以115：125吞下本季第三敗，讓總教練馬龍（Michael Malone）直言無法接受這樣的表現。

儘管去年挺進到分區冠軍賽，讓金塊成為本賽季西區最不容被忽視的隊伍，但在今年開季後球隊卻陷入嚴重低潮，其中中鋒約柯奇（Nikola Jokic）前四場比賽在三戰拿下大三元的情況下，但球隊至今卻僅拿下一勝。

在今天不敵國王後，約柯奇也坦言球隊的狀態確實不如預期，尤其是讓對手變得很容易防守上，「我們一定程度上讓對手太容易防守了，我們需要更多的移動，而不是停留在原定，因為這樣會對他們幫上大忙。」

約柯奇在今天拿下26分12助攻11籃板，拿下個人本季第三次，也是生涯第44次的大三元，但同時也發生了10次失誤，成為近10年來第五位拿下大三元同時也有10次失誤的球員，前四位達成這種「另類大四喜」的分別為衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、哈登（James Harden）、詹姆斯（LeBron James）和葛里芬（Blake Griffin）。

對於約柯奇的表現，金塊總教練馬龍也坦言無法接受，「我們有20次失誤讓對手拿了37分，其中約柯奇一個人就包辦了10次，這是不能被接受的，他一場比賽不能發生10次失誤。」

約柯奇 金塊 Nikola Jokic

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