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NBA／改寫兩項三分球紀錄 公鹿教頭：籃球之神同在

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

密爾瓦基公鹿在今天出戰邁阿密熱火的比賽中，全隊共投進29顆三分球改寫聯盟紀錄，上場13名球員中也僅有「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）沒有進球紀錄，12人命中三分球同樣寫下新紀錄，這也讓公鹿主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）直言，籃球之神在今晚與球隊同在。

公鹿今天出戰熱火團隊三分球51投29中，以144：97大勝對手，與前一場在尼克主場38投僅7中的表現相比判若兩隊，就連生涯前11次三分球出手都未進球的大安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo），都在今天投進生涯第一顆三分球。

對於球隊今天在三分線上有如神助的表現，投進3顆三分球的中鋒洛培茲（Brook Lopez）透露，並不知道球隊已經打破聯盟紀錄，「我只知道我們今天手感很好，但從沒有想過我們已經接近紀錄。相較於紀錄，我對於球隊今天在防守端的努力感到更加自豪。」

而公鹿主帥布丹霍澤也直言，第一時間並未意會到球隊已經創紀錄，「顯而易見的，我感覺到我們命中了大量的三分球，但沒有意會到破紀錄這件事。在某些夜晚你會覺得籃球之神與你們同在，我想大概就是今晚這樣。」

聯盟的原單場三分球進球紀錄是由火箭在去年4月出戰太陽時所寫下的27顆，公鹿過去隊史紀錄則為22顆，對於公鹿報了上季季後賽被熱火淘汰的仇，熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）說：「這感覺就像是他們等這場比賽已經等了整整80天。」

公鹿 熱火 安戴托昆波

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