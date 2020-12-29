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艇翻網破鹿薨綠軍倒 王者氣質還是湖人最強大

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
NBA王者之氣若有一石，詹姆斯獨佔八斗。湖人就是湖人，開季玩個一場之後就開始認真了。 美聯社
NBA王者之氣若有一石，詹姆斯獨佔八斗。湖人就是湖人，開季玩個一場之後就開始認真了。 美聯社

12月28日NBA賽事非常詭異！

公鹿被尼克宰了，騎士痛電76人，黃蜂兩分力克籃網，獨行俠宰了快艇51分，塞爾蒂克一分輸給溜馬。溜馬、騎士、魔術開季三連勝。

湖人球季開幕戰當熱身賽打，開幕戰輸給快艇後，接下來23分宰獨行俠，36分宰灰狼。詹姆斯球衣好像還沒有溼，第四節不需要上場，湖人淋漓盡致輕鬆拿下二連勝，對灰狼之戰湖人主力戴維斯傷停比賽，湖人戰力一點都不受影響。

對湖人來說，現在的獨行俠、灰狼都不是對手，贏得輕鬆寫意並不意外。一支爭冠級別球隊，擁有超級王牌球星的球隊，像公鹿、塞爾蒂克、快艇、籃網這個等級，「王者氣質」極為重要，那不是囂張氣焰，更不只是垃圾話嘴一嘴，而是一種總冠軍球隊應該要具備「內涵和氣質」，也就是俗稱總冠軍文化。

湖人對灰狼之戰談笑用兵，14位球員輪番上陣，輕輕鬆鬆就贏了36分，在王者之氣加持下，板凳球員塔克(左)也有12分2籃板3助攻2抄截1阻攻進帳。 美聯社
湖人對灰狼之戰談笑用兵，14位球員輪番上陣，輕輕鬆鬆就贏了36分，在王者之氣加持下，板凳球員塔克(左)也有12分2籃板3助攻2抄截1阻攻進帳。 美聯社

詹姆斯還不必用力出手出拳，湖人完整團隊和默契，先發、替補之間的融洽和諧，讓人看見湖人衛冕實力和良好球隊文化。

公鹿

今年公鹿為了爭冠展現新氣象，主控布萊德索換成哈勒戴，第一替補控球希爾也送走。開季三戰打下來很明顯團隊尚未圓熟，板凳爆發力、持續性不足，只要前鋒安戴托昆波失去空間和快速攻防轉換節奏，帶不動球隊，公鹿就會淪於平凡。

公鹿上季勝率高達7成67，本季前3戰卻輸掉2場，而且還被尼克的蝦兵蟹將暴打，剛拿到史上最高合約的字母哥也是王氣盡失。 美聯社
公鹿上季勝率高達7成67，本季前3戰卻輸掉2場，而且還被尼克的蝦兵蟹將暴打，剛拿到史上最高合約的字母哥也是王氣盡失。 美聯社

塞爾蒂克

塞爾蒂克走了小前鋒海瓦德，補進籃板和防守專家中鋒湯普森，內線得到提升，籃板和防守、對抗性、經驗更完整。但塞爾蒂克兩名最重要內線泰斯和湯普森似乎仍未能完美融入球隊，塞爾蒂克還是習慣打小球拚速度，輸溜馬是一個警訊。

快艇

明星前鋒雷納德傷停，快艇就被獨行俠揍得不成人形，半場27：77落後50分，寫下NBA歷史紀錄，比賽打完輸51分。快艇新教練、新氣象、新格局，快艇教練泰隆魯永遠都有更好的戰術備案和策略。每個人都在期待泰隆魯表演，他的戰術素養、創意和執教能力究竟被大家低估了什麼。

籃網

杜蘭特+厄文無堅不摧，堪稱NBA最佳得分超級二人組，丁威迪+勒佛特最完美NBA第三球星搭檔，籃網開季寫意瘋狂二連勝，杜蘭特+厄文無人能擋，被視為天下第一進攻得分組合。但不起眼的黃蜂竟阻擋籃網前進腳步，籃網不缺攻防武器，不缺天賦，陣容完美，人手齊全，但防守、禁區和專注力明顯不足。籃網想要打進東決，爭奪東冠，他們還需要經過學習，修正比賽態度。

杜蘭特(右)和厄文(左)生涯都已拿過冠軍，來到籃網想證明王不靠柯瑞、詹姆斯也能稱霸，從熱身賽到開季前2戰打出4連勝，霸氣展露無遺，但被黃蜂一螫馬上就被打回原形，這氣不純。 美聯社
杜蘭特(右)和厄文(左)生涯都已拿過冠軍，來到籃網想證明王不靠柯瑞、詹姆斯也能稱霸，從熱身賽到開季前2戰打出4連勝，霸氣展露無遺，但被黃蜂一螫馬上就被打回原形，這氣不純。 美聯社

76人

沒有中鋒安比德，76人就失魂落魄，打不出76人需要團隊戰力和攻防節奏。76人兩名上億美元合約球星，前鋒西蒙斯帶隊能力不夠，射手哈里斯只能打好自己的籃球，始終不像球星，76人仍需要圍繞安比德建隊，打造一支更有侵略性，攻防穩定性更好球隊。

安比德能帶領76人建立球隊文化？76人找來總冠軍級別教練瑞佛斯能為76人打造「王者氣質」？我都不看好。76人在沒有安比德情況下淪為平凡球隊，被騎士痛宰過程可以看見，76人欠缺太多爭冠元素，包括防守、精神、專注力和領袖魅力，東區情勢險惡，76人如果不能從防守和精神武器拉上來，今年球季會是雷大雨小。

在主將安比德不能上場的情況下，前兩戰欺負弱小的76人竟淪為喪家之犬，被騎士從頭電到尾。 美聯社
在主將安比德不能上場的情況下，前兩戰欺負弱小的76人竟淪為喪家之犬，被騎士從頭電到尾。 美聯社

湖人正在養「氣」，幫助先發後衛施羅德融入團隊，適應湖人打法和文化。理解中鋒小加索，善用小加索的投籃、策應和防守、帶隊能力。詹姆斯讓權、放權、帶隊，為隊友創造融入團隊合作空間和角色，3D防守後衛麥修斯和前鋒哈瑞爾，幾乎已經跟球隊輪換融為一體。

NBA開季不到一周，幾支爭冠熱門球隊「王者氣質」和穩定性逐漸展現，湖人現在未必最好，但湖人卻是那支一直在進化和學習的最好團隊。

湖人 塞爾蒂克 公鹿 快艇 76人

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