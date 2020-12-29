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NBA Live／AD半場僅得2分 湖人暫落後拓荒者4分

聯合新聞網 / 文字直播
湖人戴維斯半場失常僅攻下2分，湖人在第二節遭到拓荒者反超、半場結束小幅落後4分。 路透社
湖人戴維斯半場失常僅攻下2分，湖人在第二節遭到拓荒者反超、半場結束小幅落後4分。 路透社

【賽前報導】

湖人面對本季第一個背靠背賽事，隊上主將戴維斯（Anthony Davis）右小腿挫傷、詹姆斯（LeBron James）左腳踝傷勢加劇、替補控衛卡盧索（Alex Caruso）也受了傷，三人能否出賽成疑，拓荒者方面則因安東尼（Carmelo Anthony）違反防疫規定無法出賽。若主將缺席面對具競爭力的拓荒者，湖人將面對開季以來最艱難賽事。

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