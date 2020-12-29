NBA Live／AD半場僅得2分 湖人暫落後拓荒者4分

老鷹當家球星楊恩（Trae Young）在自己推特上放上一段他在持球時遭到艾倫（Grayson Allen）絆倒的影片，並且對於艾倫的防守動作十分不滿。 楊恩寫道：「真是該死，告訴我你們看到了什

2020-12-29 12:10