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NBA Live／AD半場僅得2分 湖人暫落後拓荒者4分
【賽前報導】
湖人面對本季第一個背靠背賽事，隊上主將戴維斯（Anthony Davis）右小腿挫傷、詹姆斯（LeBron James）左腳踝傷勢加劇、替補控衛卡盧索（Alex Caruso）也受了傷，三人能否出賽成疑，拓荒者方面則因安東尼（Carmelo Anthony）違反防疫規定無法出賽。若主將缺席面對具競爭力的拓荒者，湖人將面對開季以來最艱難賽事。
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