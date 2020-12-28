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NBA／爛到載入史冊 開季烏布瑞連投17次三分未進

聯合新聞網 / 綜合報導
烏布瑞的7個有效進籃中有6個是灌籃。 歐新社
烏布瑞的7個有效進籃中有6個是灌籃。 歐新社

是怎麼樣的球員讓金州勇士願意支付6000萬美元的豪華稅也要把他交易得手？但烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）過去三場比賽三分線出手17投0中，刷新NBA紀錄。

24歲的烏布瑞休賽季從太陽被送到雷霆，再被輾轉交易至勇士，當時的他表示：「我希望我能在下個賽季讓球隊留下深刻印象，並且讓球隊願意把我帶回來，讓我長期留在這裡。我相信我能完美適應球隊，讓這裡成為我的家。」

為了填補湯普森（Klay Thompson）缺席的外線火力，勇士不惜支付6000萬美元的豪華稅也要把烏布瑞交易得手，然而他起步並不順遂，過去三場，三分球17次出手全部沒進刷新NBA紀錄外，開季三場40投7中，命中率只有17.5%，也是史上開季前三場最差。

有網友貼文嘲諷，表示在烏布瑞投進三分球之前，NBA的籃板已經被他投丟的球給砸了個粉碎。

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