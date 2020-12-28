NBA／爛到載入史冊 開季烏布瑞連投17次三分未進
是怎麼樣的球員讓金州勇士願意支付6000萬美元的豪華稅也要把他交易得手？但烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）過去三場比賽三分線出手17投0中，刷新NBA紀錄。
24歲的烏布瑞休賽季從太陽被送到雷霆，再被輾轉交易至勇士，當時的他表示：「我希望我能在下個賽季讓球隊留下深刻印象，並且讓球隊願意把我帶回來，讓我長期留在這裡。我相信我能完美適應球隊，讓這裡成為我的家。」
為了填補湯普森（Klay Thompson）缺席的外線火力，勇士不惜支付6000萬美元的豪華稅也要把烏布瑞交易得手，然而他起步並不順遂，過去三場，三分球17次出手全部沒進刷新NBA紀錄外，開季三場40投7中，命中率只有17.5%，也是史上開季前三場最差。
Kelly Oubre Jr. has still not made a three.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 28, 2020
His 17 attempts are the most without a make through 3 team games in NBA history.
Oubre Jr. is off to the worst shooting start through 3 games in the Shot-Clock Era, which dates to 1954-55. pic.twitter.com/sOiiInkXhF
有網友貼文嘲諷，表示在烏布瑞投進三分球之前，NBA的籃板已經被他投丟的球給砸了個粉碎。
Kelly Oubre shots pic.twitter.com/pbVzdpLEyU— Bulls Talk (@NBCSBulls) December 28, 2020
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