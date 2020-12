NBA／爛到載入史冊 開季烏布瑞連投17次三分未進

是怎麼樣的球員讓金州勇士願意支付6000萬美元的豪華稅也要把他交易得手?但烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)過去三場比賽三分線出手17投0中,刷新NBA紀錄。

24歲的烏布瑞休賽季從太陽被送到雷霆,再被輾轉交易至勇士,當時的他表示:「我希望我能在下個賽季讓球隊留下深刻印象,並且讓球隊願意把我帶回來,讓我長期留在這裡。我相信我能完美適應球隊,讓這裡成為我的家。」

為了填補湯普森(Klay Thompson)缺席的外線火力,勇士不惜支付6000萬美元的豪華稅也要把烏布瑞交易得手,然而他起步並不順遂,過去三場,三分球17次出手全部沒進刷新NBA紀錄外,開季三場40投7中,命中率只有17.5%,也是史上開季前三場最差。

Kelly Oubre Jr. has still not made a three.



His 17 attempts are the most without a make through 3 team games in NBA history.



Oubre Jr. is off to the worst shooting start through 3 games in the Shot-Clock Era, which dates to 1954-55. pic.twitter.com/sOiiInkXhF