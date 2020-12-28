NBA／快艇遭洗血 球評：看來雷納德是最佳球員

快艇隊今天半場就落後獨行俠隊50分，創下NBA史上半場最大落後分差紀錄，最終以73：124慘敗，籃球圈嘩然，現任球評的前NBA球員柏金斯（Kendrick Perkins）還說，看來因傷缺陣的雷納德（Kawhi Leonard）就是世界上的最佳球員。

從各項數據來看，快艇全盤皆輸，尤其上上半場，籃板獨行俠以32：16壓過快艇，助攻數也是獨行俠以16：3大勝；抄截部分，獨行俠6次、快艇掛零，快攻得分獨行俠以20：2占上風，禁區得分也以34：10強壓快艇。

快艇首節只能13分，第二節7分35秒時落後就達40分（16：56）；快艇全隊上半場37投僅中9，三分球更是19投僅1中，創下隊史近25年來的上半場最差外線命中率紀錄。

上半場快艇只有4名球員得分，喬治（Paul George）雖攻下13分，但命中率不佳，三分球6投全落空，反觀獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）半場就有18分、7籃板、4助攻成績單，一人助攻數就超過快艇全隊；理查森（Josh Richardson）半場也為獨行俠攻下15分，和唐西奇兩人分數就比快艇全隊多出6分。

根據《ESPN》數據，獨行俠至少領先40分的時間長達31分11秒，也創下近25個球季新高。

見證慘劇的柏金斯就發文說，如果少了雷納德的影響是快艇半場輸50分，那雷納德肯定是「世界最佳球員」。