NBA／要我坐板凳也可以！湯瑪斯懇求重披綠衫

湯瑪斯（Isaiah Thomas）在推特上回覆，表示現在的自己可以幫助波士頓塞爾蒂克板凳群的得分荒。湯瑪斯去年2月至今仍無球可打，身為自由球員的他現在仍待價而沽，過去他曾透過記者背書告訴各個球團，「現在的我不一樣」，然而似乎還沒有收到任何一支球隊的報價。

今他在推特一則提問「湯瑪斯會是塞爾蒂克板凳得分荒的解答嗎？」中回覆，「我可以幫忙！我一直都有保持好狀態」，表達自己對重返NBA的渴求。而球迷們也在下方踴躍回覆，「我想念你身披綠衫的樣子」、「希望安吉（Danny Ainge）可以給你機會」，也有塞爾蒂克球迷反應，「為什麼我們要一個霸佔球權的控衛？」、「我們不需要不能防守的球員。」