PLG／開幕兩周吸百萬粉 富邦勇士主場接棒

職籃新聯盟P. LEAGUE+（PLG）昨天結束12月4場賽程，聯盟今天公布，4場進場總人數為23494人，YouTube直播觀看總人數達1383143，繳出亮眼成績單。

PLG開幕周由福爾摩沙台新夢想家主場當東道主，兩天賽事各吸引5881人和3689位球迷入場；第二周由新竹街口攻城獅接棒，上周六有6688位球迷共襄盛舉，昨天更有7236人進場。

YouTube直播部分，開幕周兩戰的直播觀看人數達571329人，攻城獅主場兩戰再吸引811814人，4戰合計破138萬，同時在線人數最高落在昨天攻城獅碰台北富邦勇士隊，達49240人。

PLG表示，這份亮眼的成績單，除了聯盟及4支球隊努力辦好比賽及場邊活動之外，也要謝謝媒體朋友及球迷的支持與鼓勵。

本周由富邦勇士在台北和平籃球館扮東道主，2021年第1戰將於周六迎戰桃園領航猿，周日出戰攻城獅；領航猿周日也要迎接主場開幕戰，將在桃園巨蛋碰福爾摩沙台新夢想家。