NBA／甜瓜違反防疫規定 將缺陣拓荒者湖人戰

根據ESPN記者Adrian Wojnarowski報導,波特蘭拓荒者小前鋒安東尼(Carmelo Anthony)將缺席飛往洛杉磯對上湖人隊的戰役,其原因為他違反了NBA「健康與安全協議」。

Portland's Carmelo Anthony didn't make the trip to Los Angeles for Monday's game vs. the Lakers because of "health and safety" protocols, team says.