NBA／甜瓜違反防疫規定 將缺陣拓荒者湖人戰

根據ESPN記者Adrian Wojnarowski報導，波特蘭拓荒者小前鋒安東尼（Carmelo Anthony）將缺席飛往洛杉磯對上湖人隊的戰役，其原因為他違反了NBA「健康與安全協議」。

Portland's Carmelo Anthony didn't make the trip to Los Angeles for Monday's game vs. the Lakers because of "health and safety" protocols, team says. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 28, 2020

「甜瓜」安東尼過往對上詹姆斯（LeBron James）都會化身「全力瓜」迎戰，他也在個人IG上貼文表示相當期待明天的對戰。

令人失望的是這可能無法如願了，聯盟宣布甜瓜違反「健康與安全協議」，意即防疫規定，甚至無法隨球隊同行，然而並無具體公佈安東尼到底做了什麼事違反規定。

拓荒者開幕戰對上爵士，安東尼上場25分鐘，攻下15分4籃板，次戰出賽21分鐘，貢獻5分2助攻2抄截，他的缺陣讓教練在調度上得傷腦筋了。