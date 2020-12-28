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NBA／甜瓜違反防疫規定 將缺陣拓荒者湖人戰
根據ESPN記者Adrian Wojnarowski報導，波特蘭拓荒者小前鋒安東尼（Carmelo Anthony）將缺席飛往洛杉磯對上湖人隊的戰役，其原因為他違反了NBA「健康與安全協議」。
Portland's Carmelo Anthony didn't make the trip to Los Angeles for Monday's game vs. the Lakers because of "health and safety" protocols, team says.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 28, 2020
「甜瓜」安東尼過往對上詹姆斯（LeBron James）都會化身「全力瓜」迎戰，他也在個人IG上貼文表示相當期待明天的對戰。
令人失望的是這可能無法如願了，聯盟宣布甜瓜違反「健康與安全協議」，意即防疫規定，甚至無法隨球隊同行，然而並無具體公佈安東尼到底做了什麼事違反規定。
拓荒者開幕戰對上爵士，安東尼上場25分鐘，攻下15分4籃板，次戰出賽21分鐘，貢獻5分2助攻2抄截，他的缺陣讓教練在調度上得傷腦筋了。
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