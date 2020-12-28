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NBA／兒子點讚皮朋前妻被大作文章 詹姆斯夫妻圍剿美媒
湖人球星詹姆斯（LeBron James）兒子Bronny（Bronny James Jr.）在社群網站點讚退休名將皮朋（Scottie Pippen）前妻拉莎（Larsa Pippen）一事被美媒大作文章，詹姆斯夫婦今共同發文批評媒體毫無道德節操。
被點名的美媒為BlackSportsOnline（BSO）記者利托（Robert Littal），其針對Bronny點讚皮朋前妻拉莎照片大書特書，事件本人拉莎也出面回覆「你寫了這些噁心的謊話，我會把告你上法庭的。」
I’ll sue the fuck out of you for writing some disgusting lies you weirdo pic.twitter.com/K5jRGarc2L— Larsa Pippen (@larsapippen) December 27, 2020
而詹姆斯妻子也在IG限時動態表示，「你們在談論的是一個未成年的孩子，誰管他是名人還是名人的兒子，這就是你麼在談論的狗屁事。」詹姆斯本人也在下面補充：「你們惹錯人了，你們不會太好過的。」
Savannah (in white) and LeBron James (in red) in response to BSO pic.twitter.com/AsyyZRSXOB— NBA Retweet (@RTNBA) December 27, 2020
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