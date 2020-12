NBA／兒子點讚皮朋前妻被大作文章 詹姆斯夫妻圍剿美媒

湖人球星詹姆斯(LeBron James)兒子Bronny(Bronny James Jr.)在社群網站點讚退休名將皮朋(Scottie Pippen)前妻拉莎(Larsa Pippen)一事被美媒大作文章,詹姆斯夫婦今共同發文批評媒體毫無道德節操。

被點名的美媒為BlackSportsOnline(BSO)記者利托(Robert Littal),其針對Bronny點讚皮朋前妻拉莎照片大書特書,事件本人拉莎也出面回覆「你寫了這些噁心的謊話,我會把告你上法庭的。」

I’ll sue the fuck out of you for writing some disgusting lies you weirdo pic.twitter.com/K5jRGarc2L