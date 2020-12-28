NBA／韋德與兒子單挑動真格 還嗆：來打贏我試試看

三屆NBA冠軍、總冠軍賽MVP、13屆全明星的NBA退役球星韋德（Dwyane Wade），日前上傳了一部與小他20歲的大兒子（Zaire Wade）一對一單挑的影片，兩人用盡全力毫無放水。

D. Wade and Zaire going at it in an intense game of 1-on-1. 😳 pic.twitter.com/G4zhh6AstI — Heat Nation (@HeatNationCom) December 28, 2020

看來無論是在賽場或垃圾話上韋德都取得了絕對的優勢，「你來打贏我試試看啊」，從影片中可以看出韋德比起球員時期身材厚了一圈，在身體碰撞上完全勝過瘦薄的Zaire。

Zaire賽後打趣道，「你在低位上贏了，恭喜。」他現在還只是個18歲的高中生，或許未來他將繼承爸爸的天份與技巧與詹姆斯（Bronny James）在籃球界發光發熱。