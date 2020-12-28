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NBA／快艇主場大敗 網PO圖狂酸：就像嬰兒一樣
洛杉磯快艇慘遭達拉斯獨行俠血洗，終場124：73全面碾壓，甚至上半場結束就絕望地以77：27落後50分，這讓去年季後賽意外於二輪落馬的快艇再度淪為笑柄。
本場比賽快艇主將雷納德（Kawhi Leonard）因傷缺席，獨行俠見獵心喜，半場命中率逼近6成，反觀快艇不到25%，有推特網友因此po圖暗酸：沒有雷納德的快艇就像嬰兒。
The Clippers without Kawhi Leonard. pic.twitter.com/Aqtfibpxcx— NBA Memes (@NBAMemes) December 27, 2020
更有人將「經典一跨」艾佛森（Allen Iverson）的頭像P成獨行俠後衛唐西奇（Luka Doncic）正好跨過現今快艇總教頭泰隆魯（ Tyronn Lue）。
December 27, 2020
灰熊隊明星後衛莫蘭特（Ja Morant）也對此殘暴的比賽表達憐憫之意。
nah this is wild 🥴😭— Ja Morant (@JaMorant) December 27, 2020
獨行俠上半場結束，取得77比27分的50分領先紀錄，打破了1991年時由勇士設下里程碑，當時半場以88比41領先國王多達47分。
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