NBA／快艇主場大敗 網PO圖狂酸：就像嬰兒一樣

【賽前報導】 湖人長人戴維斯（Anthony Davis）因右小腿挫傷，今日對灰狼比賽不會上場，必須靠詹姆斯來帶動全隊，至於灰狼隊開季二連敗，不過，連兩天比賽下，且主將唐斯也因傷休息，就看湖人能否在

2020-12-28 10:53