快訊

開第一槍！防疫加嚴 新北將停辦無法實名制跨年活動

川普簽署「台灣保證法」 促對台軍售常態化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／快艇主場大敗 網PO圖狂酸：就像嬰兒一樣

聯合新聞網 / 綜合報導
快艇在主場吞下大敗，獨行俠球員(中)樂得看著比數拉開。 歐新社
快艇在主場吞下大敗，獨行俠球員(中)樂得看著比數拉開。 歐新社

洛杉磯快艇慘遭達拉斯獨行俠血洗，終場124：73全面碾壓，甚至上半場結束就絕望地以77：27落後50分，這讓去年季後賽意外於二輪落馬的快艇再度淪為笑柄。

本場比賽快艇主將雷納德（Kawhi Leonard）因傷缺席，獨行俠見獵心喜，半場命中率逼近6成，反觀快艇不到25%，有推特網友因此po圖暗酸：沒有雷納德的快艇就像嬰兒

更有人將「經典一跨」艾佛森（Allen Iverson）的頭像P成獨行俠後衛唐西奇（Luka Doncic）正好跨過現今快艇總教頭泰隆魯（ Tyronn Lue）。

灰熊隊明星後衛莫蘭特（Ja Morant）也對此殘暴的比賽表達憐憫之意。

獨行俠上半場結束，取得77比27分的50分領先紀錄，打破了1991年時由勇士設下里程碑，當時半場以88比41領先國王多達47分。

洛杉磯 嬰兒

相關新聞

NBA Live／不敗灰狼背靠背 湖人主場能逸待勞？

【賽前報導】 湖人長人戴維斯（Anthony Davis）因右小腿挫傷，今日對灰狼比賽不會上場，必須靠詹姆斯來帶動全隊，至於灰狼隊開季二連敗，不過，連兩天比賽下，且主將唐斯也因傷休息，就看湖人能否在

NBA／半場就遭獨行俠痛電50分 泰隆魯：只是特例

唐西奇（Luka Doncic）今天整場有24分、9籃板、8助攻，上半場就奪18分，助獨行俠上半場77比27領先地主快艇...

NBA／腿傷對灰狼將缺陣 戴維斯暫列逐日觀察

湖人球團稍早前宣佈，長人戴維斯（Anthony Davis）將因右小腿挫傷，今日（28號）對灰狼比賽不會上場，主帥佛蓋爾（Frank Vogel）表示，這是為了謹慎起見。 「我們希望對他的身體健

NBA／半場狂勝50分創紀錄 獨行俠血洗少雷納德快艇

雷納德（Kawhi Leonard）不慎遭隊友肘擊缺賽，快艇今日（28號）對上上季季後賽首輪手下敗將獨行俠，對手顯然是有備而來且逮住其當家主將不在家良機，上演一面倒屠殺戲碼，不但終場以124比73擊沉

NBA／柯瑞妹夫逆轉三分彈 勇士氣走公牛開季首勝

開季兩戰慘輸65分的勇士和狀況同樣低迷的公牛上演激烈的對戰戲碼，勇士第四節靠著柯瑞（Stephen Curry）力挽狂瀾，硬是把球隊從連敗邊緣拉回來，並在剩下16.9秒戰成平手。雖然拉文（Zach L

NBA／今日戰績表 沙波尼斯8.4秒致勝一投溜馬拉出開季3連勝

NBA今日戰績表 獨行俠 124:73 快艇 籃網 104:106 黃蜂 魔術 120:113 巫師 馬刺 95:98 鵜鶘 76人 94:118 騎士 公鹿 110:130 尼克-

NBA／安比德背傷缺陣 騎士痛宰76人奪3連勝

上季僅拿到19勝的騎士隊，開季之後展現絕佳氣勢，今天在佐蒙德（Andre Drummond）和塞克斯頓（Collin Sexton）合拿46分的帶動下，前三節打完即取得21分領先優勢，也讓比賽早早進入

NBA／唐斯經診斷左腕脫臼 至少需缺賽1周時間

昨日（27號）對爵士比賽上落地時不慎弄傷左腕，唐斯（Karl-Anthony Towns）一度退場接受治療，之後雖又重新回到比賽中，但《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）

NBA／快艇主場大敗 網PO圖狂酸：就像嬰兒一樣

洛杉磯快艇慘遭達拉斯獨行俠血洗，終場124：73全面碾壓，甚至上半場結束就絕望地以77：27落後50分，這讓去年季後賽意外於二輪落馬的快艇再度淪為笑柄。 本場比賽快艇主將雷納德（Kawhi Le

NBA／快艇半場輸50分破紀錄 魔術強森：沒見過這種事

快艇今天在少了雷納德（Kawhi Leonard）的情況下，主場面對獨行俠慘遭痛宰，單是上半場就輸了50分之多，整場比賽更是大輸51分，打破隊史單場輸分最多紀錄。 快艇先前單場輸分最多是50分，

NBA／英格倫28分領軍 鵜鶘終結馬刺開季連勝

英格倫（Brandon Ingram）今天攻下28分11籃板6助攻，威廉森（Zion Williamson）補上18分11籃板5抄截，鮑爾（Lonzo Ball）則是得到16分8籃板5助攻5抄截，鵜鶘

NBA／2K官方模擬湖人2連霸 唐西奇勇奪MVP寶座

《NBA 2K》不但深受許多球迷與玩家喜愛，就連球員本身常常都十分在意該電玩遊戲所給能力評分，如今遊戲廠商也運用最新一代《NBA 2K21》進行模擬，預測新賽季各大獎項得主，以及決賽對戰戲碼還有最終總

熱門新聞

中職／找不到影印機就是他？外媒曝兄弟將簽養樂多洋投

NBA／半場狂勝50分創紀錄 獨行俠血洗少雷納德快艇

NBA／麥凱倫關鍵3分拉下火箭 哈登飆44分憾送致命失誤

NBA／德羅展命中3記三分球 波總：新賽季他會投更多

NBA／湖人盼提前完成續約 施羅德：很樂意留下來

NBA／搭檔杜蘭特打出火熱開局 厄文自豪組成7-11連線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。