NBA／尼克又輸了！皮克斯拍成電影編劇「舖梗」嘲諷

進劇院還要被嘲諷！迪士尼皮克斯（Pixar）推出新動畫電影「靈魂急轉彎」（Soul），劇中紐約尼克隊球員在大空擋灌籃卻被籃筐蓋了個火鍋，導致球隊又輸了比賽。

I can’t escape the Hard Knicks Life!



Look at this clip from the movie “Soul” that came out today which I’m watching with the kids.



F**K. pic.twitter.com/XbxRviDCcM — It’s a Hard Knicks Life (@HardKnicksLife) December 26, 2020

皮克斯的新動畫電影「靈魂急轉彎」，劇中酷似小精靈的角色表示：「我已經詛咒這支球隊幾十年了，這支球隊才會爛這麼久。」隨後畫面帶到尼克隊球員把球灌丟，播報員：「尼克隊又輸了。」

The Knicks are referenced in the new pixar movie 'Soul'



Huh



Merry Christmas Knicks fans🎄 pic.twitter.com/QTrXLJAmV5 — BenchWarmerPost🏀 (@BenchWarmerPost) December 25, 2020

尼克自12-13球季從未打出5成以上勝率，這讓身為大市場球隊的紐約球迷十分難堪，而他們也只能透過自嘲發洩自身情緒，帕瓦斯（Kemp Powers）就是其一。

For all those asking, YES. I am responsible for that Knicks joke in @PixarSoul. I’m a diehard, lifelong Knicks fan. Despite their enormous payroll, the last time they won a championship was 1973. The year I was BORN. I think I earned the right to make that joke. — Kemp Powers (@Powerkeni) December 25, 2020

帕瓦斯正是「靈魂急轉彎」的劇本家之一，他表示這個嘲弄尼克隊的笑話是由他負責，「我是死忠、終身的尼克隊球迷，撇除鉅額的團隊薪資，尼克隊上次贏得冠軍是在1973年，已經是我出生的那年，我想我夠格開這個玩笑。」