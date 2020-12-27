快訊

6人登山隊單攻白姑大山5旬男失聯 傳迷途石瀑區搜救中

影／大安捷運站開槍男 擁槍自重囂張這次成落水狗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／尼克又輸了！皮克斯拍成電影編劇「舖梗」嘲諷

聯合新聞網 / 綜合報導
「靈魂急轉彎」是皮克斯又一好評動畫，已傳出奧斯卡呼聲。圖／迪士尼提供
「靈魂急轉彎」是皮克斯又一好評動畫，已傳出奧斯卡呼聲。圖／迪士尼提供

進劇院還要被嘲諷！迪士尼皮克斯（Pixar）推出新動畫電影「靈魂急轉彎」（Soul），劇中紐約尼克隊球員在大空擋灌籃卻被籃筐蓋了個火鍋，導致球隊又輸了比賽。

皮克斯的新動畫電影「靈魂急轉彎」，劇中酷似小精靈的角色表示：「我已經詛咒這支球隊幾十年了，這支球隊才會爛這麼久。」隨後畫面帶到尼克隊球員把球灌丟，播報員：「尼克隊又輸了。」

尼克自12-13球季從未打出5成以上勝率，這讓身為大市場球隊的紐約球迷十分難堪，而他們也只能透過自嘲發洩自身情緒，帕瓦斯（Kemp Powers）就是其一。

帕瓦斯正是「靈魂急轉彎」的劇本家之一，他表示這個嘲弄尼克隊的笑話是由他負責，「我是死忠、終身的尼克隊球迷，撇除鉅額的團隊薪資，尼克隊上次贏得冠軍是在1973年，已經是我出生的那年，我想我夠格開這個玩笑。」

動畫 紐約 電影 火鍋 薪資

相關新聞

NBA／哈登與隊友練習爆衝突 傳肇因為先發打輸替補

日前《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）驚爆，哈登（James Harden）練習時與隊友口角衝突，頗有當年巴特勒（Jimmy Butler）大鬧訓練逼迫球隊交易自

NBA／要黃蜂別再浪費時間 球爸：我兒子該打先發了！

「球爸」（Lavar Ball）又放話了，據「TMZ SPORTS」報導，球爸向媒體表示：「是時候該讓我兒子閃耀了！」 鮑爾家的老么小鮑爾（LaMelo Ball）是今年的選秀第3順位，並且在熱

NBA／亞歷山大上演致命跳投 雷霆客場險勝黃蜂

在雷霆決定全面改組走向重建之路後，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）儼然已經成為球隊實質領袖，在今天作客夏洛特的比賽，他展現當家一哥的氣魄，在最後1.4秒操刀單打轟進致勝跳投，

NBA／耶誕大戰 洛城雙雄皆勝

NBA耶誕大戰昨天共有五場比賽進行，卻都呈現大比分差距，衛冕軍湖人隊在雙星詹姆斯與戴維斯聯手進帳50分下，以138：11...

NBA／勇士開季兩戰慘敗65分 柯爾：責任都在我身上

團隊總薪資高達1.74億美元，豪華稅金額破億的金州勇士，開季之後表現卻是殘破不堪，兩場比賽狂輸65分之多，今天耶誕大戰慘敗39分更寫下史上第2大分差紀錄。 根據統計，勇士成為NBA史上第4支開季

NBA／二次進攻0比35 唐西奇：這情況很難贏球

首戰在第四節最後飲恨敗給太陽的獨行俠，時隔9年再度於耶誕大戰登場，然而面對攻勢均衡、砲火猛烈的紫金軍團，一路陷入苦戰，最終慘敗23分之多。 就投籃命中率和三分外線表現來看，獨行俠沒有輸湖人太多，

NBA／德羅展、墨瑞全能演出 馬刺驚險擊退暴龍

艾德里奇（LaMarcus Aldridge）今天雖然14投5中僅得到12分6籃板4助攻，但他在第四節剩下29.9秒時奮力搶下進攻籃板並擦板投籃得手，為球隊取得重要超前分，最終幫助馬刺在驚濤駭浪中以1

NBA／搭檔杜蘭特打出火熱開局 厄文自豪組成7-11連線

籃網新賽季一口氣迎回2位巨星，杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）雙雙回歸，讓球隊陣容成為完全體，籃網也成為東區狀態最火熱隊伍，開幕戰先是痛宰勇士，耶誕大戰又給塞爾蒂克

NBA／沙波尼斯大三元領軍 溜馬客場輕取公牛

開季首戰獲得生涯新高32分的沙波尼斯（Domantas Sabonis），今天作客芝加哥延續絕佳狀態，全場11投8中，高效率拿下22分11助攻10籃板，完成本季首次大三元，幫助溜馬在前三節就擊潰公牛防

NBA／湖人盼提前完成續約 施羅德：很樂意留下來

身為湖人休賽季最大收穫之一，施羅德（Dennis Schroder）接下先發控衛重擔，合約將在本季到期的他顯然相當受到球隊器重，《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，

NBA／佐蒙德5項數據填滿 騎士死裡逃生力克活塞

活塞今天主場迎戰騎士，在第四節和第一次延長賽最後關頭都曾握有領先優勢，眼看就要拿下勝利，但卻未能把握住機會，反讓騎士不斷死裡逃生，並在2度延長賽中繳出超過7成命中率，一口氣擊潰活塞，以128比119艱

NBA／尼克又輸了！皮克斯拍成電影編劇「舖梗」嘲諷

進劇院還要被嘲諷！迪士尼皮克斯（Pixar）推出新動畫電影「靈魂急轉彎」（Soul），劇中紐約尼克隊球員在大空擋灌籃卻被籃筐蓋了個火鍋，導致球隊又輸了比賽。 I can’t escape the H

熱門新聞

PLG／進場挺高國豪、孫思堯 黃萬隆謝雙聯盟給舞台

中職／味全龍5洋將敲定 田澤純一要來了

NBA／勇士開季兩戰慘敗65分 柯爾：責任都在我身上

NBA／二次進攻0比35 唐西奇：這情況很難贏球

棒球／吉力吉撈．鞏冠鬆口 明年投入中職選秀

NBA／雷納德意外濺血無礙勝利 快艇耶誕大戰復仇金塊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。