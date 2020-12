NBA／尼克又輸了！皮克斯拍成電影編劇「舖梗」嘲諷

進劇院還要被嘲諷!迪士尼皮克斯(Pixar)推出新動畫電影「靈魂急轉彎」(Soul),劇中紐約尼克隊球員在大空擋灌籃卻被籃筐蓋了個火鍋,導致球隊又輸了比賽。

I can’t escape the Hard Knicks Life! Look at this clip from the movie “Soul” that came out today which I’m watching with the kids. F**K. pic.twitter.com/XbxRviDCcM

皮克斯的新動畫電影「靈魂急轉彎」,劇中酷似小精靈的角色表示:「我已經詛咒這支球隊幾十年了,這支球隊才會爛這麼久。」隨後畫面帶到尼克隊球員把球灌丟,播報員:「尼克隊又輸了。」

尼克自12-13球季從未打出5成以上勝率,這讓身為大市場球隊的紐約球迷十分難堪,而他們也只能透過自嘲發洩自身情緒,帕瓦斯(Kemp Powers)就是其一。

For all those asking, YES. I am responsible for that Knicks joke in @PixarSoul. I’m a diehard, lifelong Knicks fan. Despite their enormous payroll, the last time they won a championship was 1973. The year I was BORN. I think I earned the right to make that joke.