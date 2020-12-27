聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／要黃蜂別再浪費時間 球爸：我兒子該打先發了！
「球爸」（Lavar Ball）又放話了，據「TMZ SPORTS」報導，球爸向媒體表示：「是時候該讓我兒子閃耀了！」
鮑爾家的老么小鮑爾（LaMelo Ball）是今年的選秀第3順位，並且在熱身賽中便展現自己過人的天賦。
然而黃蜂卻選擇將小鮑爾放在板凳，由葛拉罕（Devonte' Graham）先發，葛拉罕僅是2018年黃蜂在第二輪選進的球員。
球爸在自身品牌BBB（Big Baller Brand）假日慈善活動中表示，小兒子值得更多上場時間，「如果LaMelo是你們隊上的明星，為什麼不讓你們的明星先發？是時候該讓我兒子閃耀了！」
然而小鮑爾的初登場並不順利，上場時間16分鐘，5次出手皆未命中。今天對雷霆敗攻下15分。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言