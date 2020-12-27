NBA／要黃蜂別再浪費時間 球爸：我兒子該打先發了！

「球爸」（Lavar Ball）又放話了，據「TMZ SPORTS」報導，球爸向媒體表示：「是時候該讓我兒子閃耀了！」

鮑爾家的老么小鮑爾（LaMelo Ball）是今年的選秀第3順位，並且在熱身賽中便展現自己過人的天賦。

然而黃蜂卻選擇將小鮑爾放在板凳，由葛拉罕（Devonte' Graham）先發，葛拉罕僅是2018年黃蜂在第二輪選進的球員。

球爸在自身品牌BBB（Big Baller Brand）假日慈善活動中表示，小兒子值得更多上場時間，「如果LaMelo是你們隊上的明星，為什麼不讓你們的明星先發？是時候該讓我兒子閃耀了！」

然而小鮑爾的初登場並不順利，上場時間16分鐘，5次出手皆未命中。今天對雷霆敗攻下15分。