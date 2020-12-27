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NBA／今日戰績表 衛少再演大三元巫師仍吞二連敗

聯合新聞網 / 整理
轉戰巫師的衛斯特布魯克(左)再度演出15分、15籃板、12助攻「大三元」，但巫師隊仍吞下開季二連敗。 歐新社
轉戰巫師的衛斯特布魯克(左)再度演出15分、15籃板、12助攻「大三元」，但巫師隊仍吞下開季二連敗。 歐新社

NBA今日戰績表

老鷹 122:112 灰熊

雷霆 109:107 黃蜂

騎士 128:119(2OT) 活塞

魔術 130:120 巫師

76人 109:89 尼克

溜馬 125:106 公牛

暴龍 : 馬刺

灰狼 : 爵士

火箭 : 拓荒者

太陽 : 國王

NBA明日賽程

時間 客場 主場

04:30 獨行俠 vs. 快艇

08:00 籃網 vs. 黃蜂

08:00 魔術 vs. 巫師

08:00 馬刺 vs. 鵜鶘

08:30 76人 vs. 騎士

08:30 公鹿 vs. 尼克-

09:00 塞爾蒂克 vs. 溜馬

09:00 勇士 vs. 公牛

10:00 太陽 vs. 國王

11:00 灰狼 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)

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