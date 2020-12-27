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NBA／今日戰績表 衛少再演大三元巫師仍吞二連敗
NBA今日戰績表
老鷹 122:112 灰熊
雷霆 109:107 黃蜂
騎士 128:119(2OT) 活塞
魔術 130:120 巫師
76人 109:89 尼克
溜馬 125:106 公牛
暴龍 : 馬刺
灰狼 : 爵士
太陽 : 國王
NBA明日賽程
時間 客場 主場
04:30 獨行俠 vs. 快艇
08:00 籃網 vs. 黃蜂
08:00 魔術 vs. 巫師
08:00 馬刺 vs. 鵜鶘
08:30 76人 vs. 騎士
08:30 公鹿 vs. 尼克-
09:00 塞爾蒂克 vs. 溜馬
09:00 勇士 vs. 公牛
10:00 太陽 vs. 國王
11:00 灰狼 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)
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