NBA／今日戰績表 衛少再演大三元巫師仍吞二連敗

在雷霆決定全面改組走向重建之路後，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）儼然已經成為球隊實質領袖，在今天作客夏洛特的比賽，他展現當家一哥的氣魄，在最後1.4秒操刀單打轟進致勝跳投，

2020-12-27 11:45