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NBA／杜蘭特場均25分甩傷痛 連死對頭都大力稱讚

聯合新聞網 / 綜合報導
杜蘭特(Kevin Durant)兩戰下來場均貢獻25分，強勢表現獲眾球星發文道賀。 法新社
杜蘭特(Kevin Durant)兩戰下來場均貢獻25分，強勢表現獲眾球星發文道賀。 法新社

擺脫阿基里斯腱傷勢而復出的杜蘭特(Kevin Durant)，在耶誕大戰中重現過往得分機器的實力，第三節單節狂砍16分幫助籃網擺脫塞爾蒂克糾纏，終場籃網以123比95痛宰塞爾蒂克拿下二連勝。

杜蘭特兩戰下來平均繳出25.5分、4.5籃板、3助攻及2.5抄截，攻守方面皆有強勢演出，表現完全不像是受過大傷的人，如此精彩的復出秀也引來眾球星發文道賀。

曾以「杯子蛋糕」形容當時離開雷霆的杜蘭特，而鬧得兩人不愉快的柏金斯(Kendirck Perkins)發文表示：「別讓我再說一次！杜蘭特是NBA歷史上最好的得分手！」

尚未獲得NBA合約的老將克勞佛(Jamal Crawford)也大讚：「當人們說杜蘭特是歷史上最好的得分手或是其中之一時，我老實地說你們都太小看他了，他是歷史上最偉大的人之一。」，而活塞傳奇名將「微笑刺客」湯瑪斯(Isiah Thomas)也轉推貼文，完全同意克勞佛的說法。

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