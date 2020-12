NBA／杜蘭特場均25分甩傷痛 連死對頭都大力稱讚

擺脫阿基里斯腱傷勢而復出的杜蘭特(Kevin Durant),在耶誕大戰中重現過往得分機器的實力,第三節單節狂砍16分幫助籃網擺脫塞爾蒂克糾纏,終場籃網以123比95痛宰塞爾蒂克拿下二連勝。

杜蘭特兩戰下來平均繳出25.5分、4.5籃板、3助攻及2.5抄截,攻守方面皆有強勢演出,表現完全不像是受過大傷的人,如此精彩的復出秀也引來眾球星發文道賀。

曾以「杯子蛋糕」形容當時離開雷霆的杜蘭特,而鬧得兩人不愉快的柏金斯(Kendirck Perkins)發文表示:「別讓我再說一次!杜蘭特是NBA歷史上最好的得分手!」

Kevin Durant is the BEST scorer in NBA History and don’t make me say it again!!! Carry on...

尚未獲得NBA合約的老將克勞佛(Jamal Crawford)也大讚:「當人們說杜蘭特是歷史上最好的得分手或是其中之一時,我老實地說你們都太小看他了,他是歷史上最偉大的人之一。」,而活塞傳奇名將「微笑刺客」湯瑪斯(Isiah Thomas)也轉推貼文,完全同意克勞佛的說法。

No big Perk, that wasn't to you at all. Respect always. When I hear about KD, it's always his scoring. He can do everything. And could've done it in any era. All-timer!! https://t.co/l1PIntfKxI