NBA／被虧「守住整個聯盟」 戈貝爾：不會再犯同樣蠢事

爵士明星中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)上賽季中確診新冠病毒，為NBA首位染疫的球員，隨後也造成聯盟停賽，而戈貝爾確診前亂摸麥克風的行為也讓他成為眾矢之的，如今球季順利開打，戈貝爾坦言如果能回到過去，絕對不會再犯相同的錯誤。

今年三月，戈貝爾結束採訪後，開玩笑地摸遍所有媒體麥克風，甚至有媒體報導，戈貝爾在更衣室與隊友有過貼身接觸，日前戈貝爾接受ESPN專訪表示：「我沒有惡意，因為那是第一天沒有媒體貼身採訪，我只是搞笑，讓現場氣氛能更輕鬆一點。」

身為常年角逐NBA最佳防守球員的戈貝爾，確診後也被揶揄「守住整個聯盟的男人」，但對於這未知的病毒，人高馬大的戈貝爾也坦承感到害怕：「我那時有很多想法，想知道自己是否會好起來，如果我不能康復，我還能不能陪伴我的家人，有很多不好的情況浮上心頭。」

事過境遷，戈貝爾日前也與爵士5年2.05億美元的頂級合約，人逢喜事精神爽的他也在開幕戰上，以20分17籃板帶領爵士以120:100擊破拓荒者取得開門紅。