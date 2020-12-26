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NBA Live／雷納德聯手喬治火拚金塊約柯奇 快艇拚二連勝

聯合新聞網 / 文字直播
耶誕大戰快艇(右)雷納德對決金塊約柯奇。 美聯社
耶誕大戰快艇(右)雷納德對決金塊約柯奇。 美聯社

【賽前報導】

NBA耶誕大戰壓軸好戲，由快艇作客丹佛對決金塊，上演雷納德(Kawhi Leonard)聯手喬治(Paul Geogre)迎擊約柯奇(Nikola Jokic)大戰。

快艇雖季前賽連輸三場被看扁，但卻意外在開幕首戰以116:109擊敗湖人，令人刮目相看，喬治33分、雷納德26分打掉湖人衛冕氣勢，今天要延續連勝之路。至於金塊首戰延長賽以遭國王殺飲恨，但約柯奇打出29分、15籃板、12助攻的驚人表現，仍是相當亮眼。

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