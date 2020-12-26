NBA Live／耶誕大戰詹皇對決唐西奇 湖人、獨行俠爭首勝
【賽前報導】
「耶誕大戰」重頭戲，唐西奇（Luka Doncic）率獨行俠前往洛杉磯，挑戰有詹姆斯（LeBron James）坐鎮的湖人，兩位明星對決也被視為年度MVP的競爭前哨戰。
衛冕軍湖人新球季開幕戰雷聲大雨點小，詹姆斯拿下22分，隊友戴維斯（Anthony Davis）則獲得18分，但湖人仍以109比116不敵同城的快艇，此役在主場勢必全力尋求開胡。至於獨行俠本季首戰，唐西奇雖轟下全場最高32分，但球隊以102比106敗給太陽，同樣也希望勝場開張。
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