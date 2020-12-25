NBA／G聯盟放寬招募限制 林書豪仍有望返聯盟

原先有機會簽約勇士的林書豪，可惜卡在中方未正式發函FIBA給許可，而勇士雖一度抱持趕期限前收到的希望，最終還是遺憾破局，而根據「ESPN」消息指出，G聯盟將會開放一位具有5年資歷以上的球員名額，林書豪仍有望重返NBA賽場。

日前G聯盟制定新規定，將放寬對資深球員招募的限制，各隊可以指定一名效力NBA滿5年年資球員進入名單，而「ESPN」也指出，目前有多達100位自由球員仍未找到新東家，包含「帥哥射手」考佛(Kyle Korver)、「九指灌籃王」格林(Gerald Green)及防守悍將卡洛(DeMarre Carroll)。

G聯盟預計明年2月在隔離園區開打，林書豪曾效力的引燃隊成為第18支隊伍，而根據紐約時報記者史坦（Marc Stein）報導，想要再踏上NBA舞台的林書豪，若願意先到勇士的G聯盟球隊聖克魯斯勇士打球，勇士隊將尋求一切可能的方式與其簽約。