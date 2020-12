NBA／興奮迎接耶誕大戰 詹姆斯：可能將很難入睡

洛杉磯湖人隊詹姆斯(LeBron James)開幕戰扭傷左腳踝提前退場,教頭佛蓋爾(Frank Vogel)今天透露,詹姆斯傷勢輕微,而詹姆斯表示,已準備好迎接耶誕大戰。

詹姆斯23日開幕戰與洛杉磯快艇隊一役中,第4節扭傷左腳踝,當時比賽還剩7分51秒時,正值決勝關頭,選擇提前退場。

湖人開幕戰以109比116不敵快艇,詹姆斯拿下22分,休兵2天後,湖人台灣時間26日將與達拉斯獨行俠展開耶誕大戰,繼續尋求新球季首勝,詹姆斯表示,已經準備好迎接耶誕大戰,「我從未缺席耶誕大戰,也不打算錯過明天的比賽」。

「我對明天耶誕大戰感到相當興奮,就像我的孩子那樣。」詹姆斯在推特上留言表達期待,他透露,也許今晚將很難入睡。

Man I’m excited for tomorrow’s Xmas Day game! Like my kids, might be hard for me to sleep tonight too! Lol.🤷🏾‍♂️