NBA／興奮迎接耶誕大戰 詹姆斯：可能將很難入睡

洛杉磯湖人隊詹姆斯（LeBron James）開幕戰扭傷左腳踝提前退場，教頭佛蓋爾（Frank Vogel）今天透露，詹姆斯傷勢輕微，而詹姆斯表示，已準備好迎接耶誕大戰。

詹姆斯23日開幕戰與洛杉磯快艇隊一役中，第4節扭傷左腳踝，當時比賽還剩7分51秒時，正值決勝關頭，選擇提前退場。

湖人開幕戰以109比116不敵快艇，詹姆斯拿下22分，休兵2天後，湖人台灣時間26日將與達拉斯獨行俠展開耶誕大戰，繼續尋求新球季首勝，詹姆斯表示，已經準備好迎接耶誕大戰，「我從未缺席耶誕大戰，也不打算錯過明天的比賽」。

「我對明天耶誕大戰感到相當興奮，就像我的孩子那樣。」詹姆斯在推特上留言表達期待，他透露，也許今晚將很難入睡。

Man I’m excited for tomorrow’s Xmas Day game! Like my kids, might be hard for me to sleep tonight too! Lol.🤷🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) December 25, 2020

詹姆斯過去曾以湖人球員或對手的身分，耶誕節在史坦波中心（Staples Center）出賽，他形容，「這是一種美好的感覺」，但因疫情緣故，今年場邊少了球迷，他認為感覺將完全不同。

詹姆斯年底將滿36歲，在歷經最短休賽季後，新球季首戰就扭傷腳踝，也讓外界擔憂，不過湖人教頭佛蓋爾透露，已考慮上述因素，但他認為，詹姆斯腳踝傷勢輕微，可以繼續出戰。