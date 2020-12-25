承先啟後的日本之光 八村壘新賽季值得期待

近來邁入重建的華盛頓巫師吹起滿滿的國際球員風，攤開陣容一看，連同今年選秀首輪第9順位入隊的以色列前鋒阿夫迪亞(Deni Avdija)，這是巫師暨去年混血王子八村壘(Rui Hachimura)之後，連續兩年在樂透第九順位挑選國際鋒線球員。

除了上述兩人外，還有來自拉脫維亞的射手前鋒伯坦斯(Davis Bertans)、中鋒帕西卡尼克斯(Anzejs Pasecniks)、巴西控球內托(Raul Neto)、德國長人華格納(Moritz Wagner)、邦加(Isaac Bonga)，等七名非美國籍球員，讓巫師宛如新聯合國充滿了多元文化。

其中即將邁入二年級球季的八村壘更是球隊進入重建後，寄予厚望的年輕好手。

由於八村壘的缺賽，巫師以色列籍新人阿夫迪亞在開幕戰就受到重用，上場時間多達32分鐘，繳出7分5籃板3助攻2抄截的成績。 美聯社

投資八村壘的未來 巫師的選秀賭注

巫師去年在第九順位將八村壘納入麾下令各家球探驚訝，即便他的大三球季表現傑出，但畢竟八村壘打完大三才投入選秀，潛力與即戰力間的權衡是各隊評估的因素。看衰八村壘的一派說法是認為他打小前鋒不夠快，體能不夠出色，且持球技術有待加強，投籃射程不夠遠，扛到內線6呎8吋身高與身材厚實度又不容易討到便宜。

當時評論八村壘投身聯盟可能面臨轉型，那麼就須承擔養成不三不四的風險。其實這類風險評估也曾發生在雷納德(Kawhi Leonard)的選前報告中。大學時期的兩人中長距離投籃穩定性不夠，且長程投籃彈道偏平，不擅長三分球，多半透過戰術配合取分，自身的持球技巧不足以信賴。這就怕進入聯盟後的定位混淆而無法成功找到立足點。

以雷納德來說，不斷苦練修正投籃動作與射程，馬刺時期的成長曲線便令人驚豔，到了暴龍更是完全解放他的進攻，運球突破，穩定中距離，全方位的單打功力使他成為無解的進攻機器。日積月累的經驗與總冠軍加持下，雷納德的價值早已不可同日而語，打臉當年不看好的一堆球探眼光。

至於八村壘，他在高中、大學時期最擅長的還是在油漆區作戰，面對職業生涯的開端，八村壘必須克服先天爆發力的限制，接應後持球無法一步過人，轉為等球射手，都不是他擅長的事。八村壘最理想的養成狀況就是期望朝向雷納德之路前進，擁有一手穩定的中距離、翻身跳投作為吃飯工具，再去增強運球，擴大射程範圍，增加其在戰術佈局上的價值。

八村壘剛進NBA時並不被看好，專家認為他外線能力不足、速度不夠快、體能也不夠好。 歐新社資料照片

學習能力令人驚艷 八村壘首季出賽全打先發

巫師對八村壘相當器重，整個菜鳥球季48場出賽全部先發，並給予他很高的發揮自由度與容錯空間。八村壘的天賦肯定不是最高，但他的學習速度與戰術理解卻令人驚豔。從處女秀起的雙十表現開始，似乎就想向外界宣告，他沒有眾人想像的那麼簡單。八村壘的新人年場均13.5分6.1籃板1.8助攻1.1次失誤，整體投籃命中率46.6%，三分球命中率28.7%。

八村壘很清楚自己的優缺點，比任何人都努力訓練、彌補他的不足，盡可能在場上各環節皆能替球隊做出貢獻。在高位掩護時他不擅長像是強力鋒線，直接往籃框衝擊。反之他著重訓練在高位擋拆後退到外圍，增加跳投的穩定度。二來擋拆創造出的空間，若不夠接球跳投的話，他會轉為持球的帶一步急停，或者背框頂開對手重心後再翻身跳投。

同時由於第一拍爆發力不快，他藉由紮實的三重威脅基本動作，踩腳步的變化，搭配到後撤步，以及假晃動作，為他自己創造出空間，進步幅度值得讚許。以中距離命中的質量來說，巫師放手給八村壘打，不強求他投三分球，以戰養戰開發出的跳投技能包，在新秀當中實屬高水準層級。

八村壘(右)在首季展現了驚人的學習能力，而且非常認真的練習，很快就有了顯的進步，還入選了新秀挑戰賽。 歐新社資料照片

幾種進攻模式的更迭，掩護他靠自己持球進攻爆發力不足，不擅長三分球的作戰風格，同時還能幫助球隊取分，甚至有機會化身策應傳球的中繼點。

防守端方面，他則是靠傑出的卡位意識去彌補他在彈跳力、臂展上的劣勢，就算實質籃板不是由他抓下，但他總是賣命的卡位、將球點到隊友周遭以鞏固防守籃板，提升他保護籃框的影響力。成熟的比賽觀察力，並明白自己攻防兩端該增強的技巧並運用在實戰中，八村壘首年的學習能力是最令人激賞的環節，而這樣的成長幅度相信也令許多當初看衰的球探啞口無言。

面對第二個賽季 八村壘將更有自信

面對第二個賽季，想當然爾，休賽季各隊對於他的習性研究會更加透徹。八村壘首要條件得避免碰上二年級生的撞牆期。除了球技層面，心態上的調整最終會左右他是否能持續高成長的關鍵因素。

縱使八村壘的爆發力不足強大到擁有無解的單打能力，但從小在日本教育體系培養出的耐心、對球技細節的要求與苦練，他是有可能磨練出像雷納德那般擁有神準中距離的。季前熱身賽當中可以看到八村壘變得更加果決，也讓人期待他在新球季的發揮。

八村壘(左)未來會成為日本版的字母哥(中)，還是會像易建聯一樣難有突破？ 歐新社資料照片

教練團賦予的定位適合他現在的能力所及，八村壘自身心理素質的強化，可望也讓他在場上多了份自信與從容，以冷靜沉著的態度去迎戰比賽的瞬息萬變。作為日本出生培養出的聯盟第三人，史上第一位樂透區中選的八村壘，比起前輩田臥勇太、渡邊雄太擁有更好的前景。

八村壘承先啟後的出現在世人面前，是日本籃球的希望也是驕傲，渡邊、八村讓更多日本、甚至亞洲青年學子，懷抱挑戰美國高中、大學籃球體制的理想，勇於追尋站上籃球最高殿堂的美夢。

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