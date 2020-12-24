SBL／平安夜驚魂 劉嘉發車禍又輸球

高雄九太科技隊教頭劉嘉發今天場上、場外都失意，才開3個月的新車賽前遭擦撞小車禍，比賽則是被台銀隊一路壓著打，首節就以16：37落後，最大差距更超過40分，最終以74：112苦吞本季對戰首敗，平安夜過得很不平靜。

劉嘉發承認，今天輸得很「徹底」，自己沒把球員心態調整好難辭其咎，且台銀洋將艾爾文表現也出色，「我之前就說過，台銀外援歸隊後，會是支很好的球隊，我們回去會檢討，下禮拜還是會對到他們。」

「寶寶」教練提到，先前兩次碰台銀，球隊都是獲勝一方，球員今天心態並沒準備好，不過現在發現這狀況也不是壞事，「問題是在賽季前面發生，還可以改進。」

艾爾文上周處女秀9投2中僅拿4分，今天火力全開，15投9中攻下全場最高23分外，還有11助攻、9籃板、5抄截全能數據，劉嘉發承認艾爾文突破能力、彈跳力和傳球都不錯，今天甚至打到控球後衛，的確是不錯想法，但球隊也會找到應對策略。

九太前一次和台銀交手有些火藥味，台銀教頭陳國維不滿九太終場前在確定勝利下仍出手，當下有些口角衝突；今天第3度交鋒，陳國維承認已經輸兩次，球員多少有種想「出一口氣」想法，且對九太準備很充分，按照自己節奏下很開心迎接漂亮勝場。

陳國維也提到，上次衝突自己也有不是，當下其實是「對事不對人」，之後也有和劉嘉發道歉。