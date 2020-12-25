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失去「真愛」 騎士一哥勒夫需要找回「心靈導師」

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
騎士球隊主將勒夫(右)在新球季開幕戰就因傷高掛免戰牌，不過球隊還是打敗黃蜂贏得好彩頭。 美聯社
騎士球隊主將勒夫(右)在新球季開幕戰就因傷高掛免戰牌，不過球隊還是打敗黃蜂贏得好彩頭。 美聯社

詹姆斯離開克里夫蘭，騎士進入重建第三季，絕大多數球迷對騎士這一季和未來幾年都不樂觀，騎士也很難在三年內成為季後賽球隊。騎士一哥是勒夫，跟著詹姆斯連續四年(2015-18)打進NBA總冠軍賽，摘下一座NBA總冠軍，對勒夫來說，詹姆斯不但是聯盟第一球星，統治NBA的籃球皇帝，他更是勒夫最佩服隊友和心靈導師。

過去兩年勒夫不只一次公開表示，詹姆斯領袖風範和帶隊風格，幫助隊友一起成長，努力成就隊友和團隊的互動關係令人懷念，充滿感謝。

騎士今年開季首戰121：114力克黃蜂，拔得頭采，騎士先發中鋒佐蒙德和大前鋒南斯聯手用27分、27籃板、12次助攻鞏固禁區，悍衛騎士贏得開季勝利，騎士替補中鋒麥基13分、7籃板。完美高度又強悍內線組合，騎士已經打出內線統治力和籃板優勢，32歲勒夫開季還在傷兵每日觀察名單，但勒夫已經看見未來。

勒夫(右)非常懷念跟詹姆斯(左)一起打球的日子，感謝他能帶領騎士軍團拿下冠軍。不過厄文走後，詹姆斯也跟著「落跑」，最後竟變成勒夫苦撐騎士，導致他常常憂鬱症發作。 歐新社資料照片
勒夫(右)非常懷念跟詹姆斯(左)一起打球的日子，感謝他能帶領騎士軍團拿下冠軍。不過厄文走後，詹姆斯也跟著「落跑」，最後竟變成勒夫苦撐騎士，導致他常常憂鬱症發作。 歐新社資料照片

如果他還想要爭冠，享受總冠軍文化和團隊氛圍，那麼就必須要把握未來2-3年黃金生涯，加入一支具有爭冠實力球隊。上季勒夫場均 17.6分、9.8籃板、3.2助攻，依舊很有說服力和關鍵作用，做為球隊第三號球星和空間長人，勒夫還是有能力可以幫助爭冠球隊奪冠，並成為奪冠球隊最後一塊拼圖。

勒夫身上最大麻煩就是他跟騎士還有兩年合約，2022年夏天才能成為自由球員，平均年薪逾3100萬美元，龐大薪資讓騎士很難交易又不可能買斷。

勒夫和騎士沒有任何不愉快，雙方都非常專業，勒夫專重自己合約，努力打球，效率不錯。騎士過去一年也有交易他的打算，只是很難出手，勒夫在市場上「賣相」並不好，適合勒夫和願意接受勒夫球隊非常有限。

騎士目前競爭力不足，需要讓年輕球員如控衛賈蘭德(右)等人加速成長，勒夫就算身體保持健康，在隊中也將逐漸遭到邊緣化。 美聯社
騎士目前競爭力不足，需要讓年輕球員如控衛賈蘭德(右)等人加速成長，勒夫就算身體保持健康，在隊中也將逐漸遭到邊緣化。 美聯社

對勒夫來說，最可能迎來轉機的時間是2021年夏天，騎士最有機會與可能出手，他也可以尋求買斷，加入一支需要他，他也想去的爭冠球隊。比如：湖人。跟詹姆斯再度成為隊友、一起爭冠，或許是勒夫重新找到打球快樂和享受最佳解套方式。

勒夫和騎士之間沒有吵吵鬧鬧，球團對勒夫沒有不滿，勒夫沒有要求球隊「賣我」，但勒夫很明顯已經不適合重建騎士，騎士必須要把機會、上場空間和未來留給更多年輕新秀。

就實用性和功能看，勒夫很適合湖人、熱火、塞爾蒂克三隊，他是最特殊爭冠拼圖。

勒夫+戴維斯+詹姆斯，超完美鋒線組合。勒夫有豐富防守經驗，強大籃板能力，外線、中距離都在水準以上，他能為戴維斯拉開空間，為詹姆斯突破牽制，同時成為球隊最穩定第三得分點。

勒夫+巴特勒+阿德巴約，同樣是極致爭冠組合。熱火一直在尋找第三號球星，但熱火受困於薪資空間，這名第三號球星必須是長人、有自主得分能力、攻防均衡，同時更重要的是外線牽制力，籃板球要好。

勒夫+泰托姆+布朗，塞爾蒂克將變得無限可怕。塞爾蒂克五名主要內線不是純苦工(泰斯、湯普森)，就是矮內線(G威廉斯、R威廉斯、奧傑萊)，勒夫擁有出色籃板能力和經驗，又有自主得分能力，他是塞爾蒂克爭冠最佳元素。

勒夫(左)未能若是能加入塞爾蒂克，與泰托姆(右)和布朗並肩作戰，勢將形成熱門的奪冠組合。 歐新社資料照片
勒夫(左)未能若是能加入塞爾蒂克，與泰托姆(右)和布朗並肩作戰，勢將形成熱門的奪冠組合。 歐新社資料照片

勒夫這一季在騎士很可能角色、效率、數據都會更多滑落，角色甚至邊緣化，騎士重建之路也很難給勒夫更多責任、球權和場上空間。

舊愛還是最美，勒夫與詹姆斯如果2021年重新在湖人成為隊友，一起爭冠，那會非常有趣。

勒夫 騎士 詹姆斯

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