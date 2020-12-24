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NBA／勇士首戰慘敗 湯普森賽中發簡訊給柯爾送暖

聯合新聞網 / 綜合報導
勇士教頭柯爾（Steve Kerr）透露湯普森曾在開幕戰中場休息時發送簡訊給他。 美聯社
勇士教頭柯爾（Steve Kerr）透露湯普森曾在開幕戰中場休息時發送簡訊給他。 美聯社

勇士隊大將湯普森（Klay Thompson）昨天賽前才於Instagram感性發文，教頭柯爾（Steve Kerr）透過視訊採訪透露湯普森曾在中場休息時發送簡訊給他。

勇士主將格林（Draymond Green）和湯普森昨日皆因傷缺席，其中又以湯普森整季報銷最為嚴重，最終以99：125慘敗籃網，教頭柯爾向媒體表示：「我們還有很多要學的。」

柯爾透露，湯普森曾在中場休息時發送簡訊給他，「我們的確需要聯繫，我們大家都很沮喪，還好能接到湯普森的消息。」、「他告訴我們他有多想在場上一起奮戰，我們想念他的活力、喜悅、精神還有他的才華。」

湯普森在2019年的總冠軍賽因十字韌帶傷勢導致賽季報銷，上個月又因訓練導致右腳跟腱撕裂，可能連兩個賽季報銷。

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