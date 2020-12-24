NBA／勇士格林右腳傷 耶誕大戰仍無緣上場

金州勇士隊教練柯爾今天表示，前鋒格林將不會在勇士與密爾瓦基公鹿的耶誕大戰中上場，無緣與「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）交鋒。

格林（Draymond Green）右腳受傷，昨天在勇士本季首場比賽中只能場邊觀戰，眼睜睜看著球隊以99比125敗給布魯克林籃網。

格林已因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診而錯過訓練營和季前熱身賽，今天雖與球隊練球，仍沒獲准下場比賽。

在對戰籃網一役中，勇士進攻協調走樣、防守缺乏強度，亟需格林歸隊，協助組織戰術並與勇士選秀榜眼、菜鳥中鋒威斯曼（James Wiseman）聯手鞏固前場。

威斯曼昨天NBA初登場有19分6籃板表現讓人眼睛一亮，但勇士吞敗的事實顯示出，球隊仍仰賴格林這樣的老將領導力。

威斯曼NBA首戰就扛下先發，但教頭柯爾（SteveKerr）表示還沒決定25日耶誕大戰的先發陣容，且對不同先發陣容抱持開放態度。

他說：「目前整體十分流暢，事事都有可能。我們沒有輪替，也還沒有理想球隊的樣子，而這正是我們努力建立的方向，所有我認為獎勵表現好的球員十分重要。」