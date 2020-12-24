公鹿巨約續簽字母哥 恐怕只保證一季的留隊察看

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在日前以史上最大合約續簽公鹿，五年總值2.28億美元，也讓喧騰已久的離隊風波告一段落。雖然公鹿吃下了定心丸，總裁席佛（Adam Silver）也認為這筆提前續約是現行勞資協議為球員創造良好待遇的最佳典範，安戴托昆波還趁著簽約的機會為合作廠商打廣告，戴著他代言的愛彼皇家橡樹腕錶（Audemars Piguet Royal Oak Offshore）大大地秀了一番，一切算得上功成圓滿。然而，真正的風暴才正要開始。

公鹿在今年季後的自由市場全力搜刮大牌球星，率先展現留人誠意，雖然波格丹諾誰奇（Bogdan Bogdanovic）交易案破局，補強結果最終只有哈勒戴（Jrue Holiday）一人算得上是大咖，但端出的巨約還是成功地綁定了陣中的這位兩屆MVP得主。公鹿看似接下來五年可以高枕無憂，實則不然。情況若是變化得夠快，公鹿能夠保有全力全心奪冠的安戴托昆波，其時效可能只有一年限定。

原因有三，一是球員心態已變，二是球隊誠意已到頂點，三是戰力問題未解。

一、球員心態已變

原本安戴托昆波離開密爾瓦基並不是個選項，因為球員本人喜歡這個他出道的城市與球隊，他也已在此建立起強大的球迷層和當地社區的情感關係。然而，從去年就開始有傳言安戴昆托波有意離隊，而最有競爭力的下家之一就是勇士。到了今年九月公鹿被熱火提前淘汰，連東區決賽都進不去時，安戴昆托波離隊的消息更是甚囂塵上。

留隊之後，各方都已得到最大化的利益：球星拿下破紀錄巨約，球隊鎖定建隊基石，隊友們能全心準備賽季，經紀公司獲得可觀的佣金收入，甚至媒體都因此收足了討論熱度，只是，這樣的過程還是留下了後遺症。媒體炒作出來的離隊可能，本來只是合約協商過程的談判話術之一。結果雖然底定，但經此紛擾，安戴托昆波的心態也從此不同，球員和球隊之間的關係恐怕也不復以往緊密。

因為在媒體高度關注之下，各種討論和報導都已形成不同的劇本，最終都聚焦在一件事情之上，那就是「若不能在此快速奪冠就走人」。這樣的念頭，就像是種子一樣被埋入了安戴托昆波和眾人的腦中，即使簽了約之後仍是揮之不去。現在的安戴托昆波是極力渴望冠軍的超級球星，將會不斷督促所屬球隊給他足夠的奧援。

2013年安戴托昆波從希臘來美國打球，那時還不滿19歲的他，逐漸被培養成全球知名球星。安戴托昆波的眼界，隨著他兩度拿下MVP而大幅提昇，想法也不斷成熟，對於球賽和球隊也更有自己的想法。經過此次的談判過程，球團對待他的方式早已經不能沿用當年的舊有模式，而他自己愈來愈有主見，甚至在談判上也更有作為。像是他九月中退光了社群網站上的球隊及隊有追蹤，瞬間就掀起媒體話題，不只形成了壓力，也給了自己有利的談判起點。

由此，看得出來安戴托昆波面對公鹿及合約的心態已然不同，應對方式及技巧也變得非常有策略性。過往這五季，不斷有頂級球員在簽約之後打破慣例，主動拋出「賣我」的交易風向球。之後若是公鹿戰績還是不如預期，這樣的情況可能很快就會出現。

字母哥(中)已拿過2次MVP，又獲得史上最貴的合約，剩下的目標就只剩下總冠軍了。上個球季公鹿在季後賽第2輪被熱火淘汰，已讓他一時難以接受。 歐新社資料照片

二、球隊誠意已達頂點

這一年，媒體的討論議題一直設定在公鹿若是拿不出具有奪冠能力的陣容，終非池中物的安戴托昆波必將另謀高就，成為2021年自由市場的大魚。到時至少有14支球隊具有足夠的薪資空間競逐，有可能搶不過別人的公鹿恐怕就此失去球隊核心，而掉入重建循環。

在這樣的壓力之下，公鹿一如預期地展開了一連串的續約計畫留人。過程中，除了實質的戰力補強之外，球團方面的各種攻勢也是不斷：先前球團大老闆艾登斯（Wes Edens）女兒的發言引起熱議，另一位老闆萊斯瑞（Marc Lasry）九月中在與安戴托昆波會談後，也表示不惜繳交豪華稅，並且很有信心留住安戴托昆波；再到12月安戴托昆波生日，隊友們送了20支鋼筆希望他趕緊簽約，這一系列的動作都在營造留隊的有利氛圍。

公鹿面對羽翼已豐，翅膀長硬的希臘怪物，想法和作法已明顯不同。而這筆五年的續約，在最後一年有球員選項能讓安戴托昆波跳脫合約；而球隊若在合約期間進行交易，也要付出一成五的保證金。在這些對球員的重重保障之下，其實可以看出制服組已經預設了安戴托昆波有離去的心意，才會在合約中定下這些條款來爭取他同意。

而先前為了爭搶波格丹諾維奇，提前接觸的公鹿也在日前被聯盟裁罰取消1支2022年的次輪選秀簽。在各種攻勢出盡，誠意做到最足的情況下，若是接下來又出現安戴托昆波想離開的傳聞，小市場的公鹿恐怕已經沒有什麼操作的空間來留人了。甚至制服組還有可能覺得已經做到這樣，居然換不到球員的真心和忠誠，也沒辦法換到冠軍，這時，啟動交易的念頭就會出現。

公鹿換來年薪高達2540萬美元的哈勒戴(左)，並且給字母哥天價合約，球隊還需要繳交豪華稅，已經是誠意十足了。 美聯社

三、戰力問題未解

安戴托昆波和公鹿之間的關係會如何演變，癥結點都在一件事：奪冠。就算不能立刻拿下冠軍，也至少要看到希望和進步。若是新一季公鹿還是沒打進決賽，甚至又在季後賽提前出局，整個情勢就會出現變化。球員會覺得補強還是沒用，想要重新開始，球隊也會覺得已經做到這樣了還是沒差，乾脆重整陣容。

那麼，目前的公鹿真的具有奪冠實力嗎？答案卻是令人存疑。公鹿沒能拿下波格丹諾維奇，只好補進一些外線射手來補破網，即使有了哈勒戴，其實還是沒有改變公鹿這兩季以來的基本體質及進攻套路。如果本季再拿下全聯盟例行賽戰績龍頭，卻還是不能打進決賽，從結果來看也還是毫無突破。

公鹿的總教練巴丹霍澤（Mike Budenholzer）雖然是優秀的總教練，但還是不曾在決賽中證明自己的執教能力，更沒有解決安戴托昆波進攻能力的天花板問題。每到季後賽的決勝關頭，安戴托昆波就是突破不了對手針對性的區域聯防，全隊攻勢也因為進攻發動機被拆解而嚴重熄火，這不僅是戰術的問題，也同時是球員本身的打法限制。

公鹿在前兩季例行賽都打出超過7成勝率的恐怖成績，但一到季後賽就被對手的區域聯防搞死，恐怕這個球季還是難以解決。 歐新社資料照片

面對這樣的挑戰，若是總教練和第一主將都沒有辦法主動克服自身的缺點，在東區的籃網、塞爾蒂克、76人及暴龍等隊都變得更強的情況下，想更上層樓的公鹿很可能連過去的成就都保不住。如此一來，外界又會立即出現討論，內部也將會隨之出現雜音，這樣惡性循環很快就會形成另一波風暴。

另外，還有其他因素可能會加速安戴托昆波和公鹿關係的質變。舉例來說，一開始媒體會把勇士納入可能的交易下家之中，其中的一個原因，在於勇士的柯瑞（Stephen Curry）和安戴托昆波是同屬一家經紀公司。八方環球（Octagon）的兩大王牌經紀人奧斯汀（Jeff Austin）和薩拉西斯（Alex Saratsis）就負責柯瑞兩兄弟和安戴托昆波三兄弟的經紀合約。先前有了這樣的連結，之後若再出現傳聞，與勇士之間的交易可能，就會一再被拿出來討論。

姑不論類似這樣的交易案有多少成功的可能，即使根本難以成真，種種劇本的討論仍然會無休無止，也會連帶影響球員和球隊之間的互動。

公鹿雖然剛被運動畫刊選為2020年的最佳球隊，但他們是唯一沒在當季奪冠的入圍者。據說公鹿被選中的原因之一，是因為他們在種族平權運動中不惜罷賽。在安戴托昆波提前續約之後，接下來他們真的得趕快靠奪冠來拿下最佳球隊才行，不然的話，不到一年的時間，他們就可能得再度面對球隊重建的威脅和風險。