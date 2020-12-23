NBA／勇士菜鳥威斯曼技驚四座 柯瑞：不意外

開季前雖傳出染上新冠肺炎，勇士隊的選秀榜眼威斯曼（James Wiseman）今天NBA處女秀倒是技驚四座，上場24分鐘就有19分、6籃板績效，成為球隊99：125慘敗的少數亮點。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）肯定說，威斯曼表現非常好，完全打出競爭力，儘管球隊今天遇到麻煩，但這位新秀表現仍讓球團感到興奮，「他是名天賦異稟的球員，聰明又認真，他希望有好表現、和隊友有很好配合，所以他會有很光明的未來。」

威斯曼NBA處女秀先發出賽，登場才51秒就以爆扣獲得生涯前2分，19歲的他也成隊史1970年來最年輕的開幕戰先發球員。

勇士招牌球星柯瑞（Stephen Curry）提到，並不意外威斯曼表現，「他練習時就已經展現，他對自己很有自信，所以很開心看到他去嘗試新東西並實踐。」柯瑞也提到，威斯曼第四節也展現出些個人技巧，證明自己能裡能外，今天這24分鐘的處女秀是他生涯很好起步。

威斯曼提到，由於防疫規定缺席勇士訓練營和所有季前熱身賽，目前身體狀況還沒到完美，但儘管將近一年沒比賽，今天仍有不錯表現，「但我覺得我必須更積極，且我們輸了，所以個人表現不重要。」