聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／勇士菜鳥威斯曼技驚四座 柯瑞：不意外
開季前雖傳出染上新冠肺炎，勇士隊的選秀榜眼威斯曼（James Wiseman）今天NBA處女秀倒是技驚四座，上場24分鐘就有19分、6籃板績效，成為球隊99：125慘敗的少數亮點。
勇士教頭柯爾（Steve Kerr）肯定說，威斯曼表現非常好，完全打出競爭力，儘管球隊今天遇到麻煩，但這位新秀表現仍讓球團感到興奮，「他是名天賦異稟的球員，聰明又認真，他希望有好表現、和隊友有很好配合，所以他會有很光明的未來。」
威斯曼NBA處女秀先發出賽，登場才51秒就以爆扣獲得生涯前2分，19歲的他也成隊史1970年來最年輕的開幕戰先發球員。
勇士招牌球星柯瑞（Stephen Curry）提到，並不意外威斯曼表現，「他練習時就已經展現，他對自己很有自信，所以很開心看到他去嘗試新東西並實踐。」柯瑞也提到，威斯曼第四節也展現出些個人技巧，證明自己能裡能外，今天這24分鐘的處女秀是他生涯很好起步。
威斯曼提到，由於防疫規定缺席勇士訓練營和所有季前熱身賽，目前身體狀況還沒到完美，但儘管將近一年沒比賽，今天仍有不錯表現，「但我覺得我必須更積極，且我們輸了，所以個人表現不重要。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言