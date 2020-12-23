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NBA／KD傷癒歸隊表現全面：我不用向誰證明什麼
NBA新賽季在勇士作客籃網的對決下開幕，在籃網主將杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）的帶領下旗開得勝，以125：99打敗勇士。
杜蘭特自2019年勇士時期便因右腳阿基里斯腱斷裂休兵，今天第一場復出便繳出22分，5籃板，3助攻，3抄截的全面性表現。
杜蘭特賽後接受《ESPN》訪問表示：「這是一個好的開始，我自傷後就一直期待能重返賽場，然後不斷獲勝。」、「我不需要向誰證明什麼，我只要做好該做的事，達到教練要求就好。」
而這場比賽也是籃網教頭奈許（Steve Nash）執教生涯的第一勝，他賽後坦言初登板確實感到有些緊張，「雖然打球跟執教節奏很不一樣，但緊張焦慮感覺倒很類似，過去我上場前也會這感受，今天賽前同樣如此。」
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