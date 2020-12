NBA／泰托姆自爆從小只想效力湖人 從未想過加入綠衫軍

泰托姆(Jayson Tatum)在NBA的訪談中提到,自己從小就是湖人球迷,只想為湖人效力,當時甚至連塞爾蒂克的城市波士頓在哪都不知道。

泰托姆近兩年表現出色,上個月塞爾蒂克才以5年1.95億美元大約留下這位22歲的全明星球員。

NBA官方今天公布一段與泰托姆的訪談,他表示自己從小的偶像就是Kobe(Kobe Bryant),從小只想穿上紫金戰袍,而且一點都不喜歡當時的世仇塞爾蒂克。

Introducing @NewEraCap's City Ties; where @jaytatum0 sits down with @QRich to talk all things NBA and the night he was drafted.



Tune-in on Wednesday 12/23 at 7:30 pm/et on TNT to watch Jayson Tatum and the Celtics take on the Milwaukee Bucks. https://t.co/IR5ztUcbtp pic.twitter.com/9XbkqCNGp5