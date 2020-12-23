NBA／泰托姆自爆從小只想效力湖人 從未想過加入綠衫軍

泰托姆（Jayson Tatum）在NBA的訪談中提到，自己從小就是湖人球迷，只想為湖人效力，當時甚至連塞爾蒂克的城市波士頓在哪都不知道。

泰托姆近兩年表現出色，上個月塞爾蒂克才以5年1.95億美元大約留下這位22歲的全明星球員。

NBA官方今天公布一段與泰托姆的訪談，他表示自己從小的偶像就是Kobe（Kobe Bryant），從小只想穿上紫金戰袍，而且一點都不喜歡當時的世仇塞爾蒂克。

Introducing @NewEraCap's City Ties; where @jaytatum0 sits down with @QRich to talk all things NBA and the night he was drafted.



Tune-in on Wednesday 12/23 at 7:30 pm/et on TNT to watch Jayson Tatum and the Celtics take on the Milwaukee Bucks. https://t.co/IR5ztUcbtp pic.twitter.com/9XbkqCNGp5 — NBA (@NBA) December 22, 2020

「我甚至不知道波士頓在哪，我只知道好像在東岸，但我從沒去過，也從來沒想去過」，對於加盟世仇球隊，泰托姆表示：「當初在選秀會上被塞爾蒂克很瘋狂，但我現在很感激能待在波士頓。」