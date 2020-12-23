NBA／全場領先不90秒 巴克利：勇士沒格林、湯普森94爛

NBA開幕戰由勇士對上籃網拉開序幕，然而新賽季的第一場比賽不若眾人期待般的刺激，籃網以125:99大勝，TNT賽評巴克利（Charles Barkley）開砲：「沒有格林（Draymind Green）和湯普森（Klay Thompson）的勇士就是爛！」

此役格林、湯普森皆因傷缺席，勇士僅開賽前90秒還算有點競爭力，隨後一路被籃網壓著打，主將柯瑞（Stephen Curry）三分命中率僅兩成，全場20分4板10助，而被寄予厚望的前榜眼威金斯（Andrew Wiggins）全場命中率也僅25%，13分2板1助。

《ESPN》記者Alan Hahn在推特上透露，賽評巴克利賽後表示，「我們今晚除了勇士沒有格林和湯普森就是爛以外，沒有任何收穫。」