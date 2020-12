NBA／全場領先不90秒 巴克利：勇士沒格林、湯普森94爛

NBA開幕戰由勇士對上籃網拉開序幕,然而新賽季的第一場比賽不若眾人期待般的刺激,籃網以125:99大勝,TNT賽評巴克利(Charles Barkley)開砲:「沒有格林(Draymind Green)和湯普森(Klay Thompson)的勇士就是爛!」

此役格林、湯普森皆因傷缺席,勇士僅開賽前90秒還算有點競爭力,隨後一路被籃網壓著打,主將柯瑞(Stephen Curry)三分命中率僅兩成,全場20分4板10助,而被寄予厚望的前榜眼威金斯(Andrew Wiggins)全場命中率也僅25%,13分2板1助。

《ESPN》記者Alan Hahn在推特上透露,賽評巴克利賽後表示,「我們今晚除了勇士沒有格林和湯普森就是爛以外,沒有任何收穫。」

Accurate:



“We didn’t learn nothing tonight except the Warriors suck without Draymond and Klay.” -Barkley @NBAonTNT