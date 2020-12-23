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NBA／趕不上騎士開幕 勒夫特別紀錄再等等
騎士隊明天將迎接新賽季開幕戰，但5度入選全明星賽的前鋒勒夫（Kevin Love）確定因傷缺席，球團已正式將勒夫移出出賽名單。
騎士開幕戰將出戰黃蜂隊，但教頭比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）已預告，勒夫因右小腿傷勢無法出賽。
即將迎接生涯第13個NBA球季的勒夫，月初熱身賽第一戰碰溜馬隊就受傷，之後3場熱身賽都缺席，球隊訓練也無法參加；勒夫開幕戰的先發位置可能由南斯（Larry Nance Jr.）取代。
比克斯塔夫上周就提到，增加南斯的上場時間和工作量對球隊有利，「顯然如果勒夫無法出賽，我們必須打些小球，但我認為比賽剛開始和大部分時間，把南斯拉上來是件好事，他擁有類似技巧，有傳球和其他所有能力。」
32歲的勒夫只差7分就能累積13000分，預計本季就加入「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）和前隊友「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）行列，成為聯盟第9位完成13000分、7000籃板和1000顆三分球的球員。
騎士二年級生波特（Kevin Porter Jr.）明天也將缺席，他因場外問題，至今還沒加入球隊。
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