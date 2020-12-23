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NBA／12/23今日戰績表 籃網、快艇開幕日旗開得勝

聯合新聞網 / 整理
籃網的「7-11」成功連線，KD與厄文聯手摧毀勇士，送給新教頭奈許執教生涯首勝。 路透社
籃網的「7-11」成功連線，KD與厄文聯手摧毀勇士，送給新教頭奈許執教生涯首勝。 路透社

NBA今日戰績表

勇士 99：125 籃網

快艇 116：109 湖人

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 黃蜂 vs. 騎士

08:00 尼克 vs. 溜馬

08:00 熱火 vs. 魔術

08:00 巫師 vs. 76人

08:30 公鹿 vs. 塞爾蒂克

08:30 鵜鶘 vs. 暴龍

09:00 老鷹 vs. 公牛

09:00 雷霆 vs. 火箭 (Eleven Sports1)

09:00 活塞 vs. 灰狼

09:00 馬刺 vs. 灰熊

10:00 國王 vs. 金塊

11:00 爵士 vs. 拓荒者

11:30 獨行俠 vs. 太陽 (緯來體育台)

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