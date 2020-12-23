NBA／12/23今日戰績表 籃網、快艇開幕日旗開得勝

這篇文章上線的此時，NBA新一球季的剛好正式開打，而過去幾天陸續傳出對於台裔球星林書豪重返NBA不利的消息，讓他本人和關心他的廣大華人球迷不免失望，就現實面來說已經32歲、又是打控球後衛的林書豪，就算

2020-12-23 07:00