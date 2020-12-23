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NBA／12/23今日戰績表 籃網、快艇開幕日旗開得勝
NBA今日戰績表
勇士 99：125 籃網
快艇 116：109 湖人
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 黃蜂 vs. 騎士
08:00 尼克 vs. 溜馬
08:00 熱火 vs. 魔術
08:00 巫師 vs. 76人
08:30 公鹿 vs. 塞爾蒂克
08:30 鵜鶘 vs. 暴龍
09:00 老鷹 vs. 公牛
09:00 雷霆 vs. 火箭 (Eleven Sports1)
09:00 活塞 vs. 灰狼
09:00 馬刺 vs. 灰熊
10:00 國王 vs. 金塊
11:00 爵士 vs. 拓荒者
11:30 獨行俠 vs. 太陽 (緯來體育台)
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