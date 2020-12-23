NBA／又跑趴！哈登無口罩參加脫衣耶誕派對

哈登負面新聞連環爆，繼大鬧球隊練習稿僵氣氛、和隊友多次起口角並霸凌菜鳥後，又被媒體逮到違規跑趴！

據《blacksportsonline》影片透露，火箭隊基石哈登（James Harden）被爆出違反聯盟規定，參加脫衣耶誕派對外又沒戴口罩。

《BSO》記者利托（Robert Littal）在推特上揭露哈登在向隊友砸球後，接著出席脫衣耶誕派對，而NBA早已發出新賽季的特別聲明，其中寫道：球員禁止參加俱樂部、酒吧、現場表演等人群聚集之場所。

而哈登此舉已明顯違反規定，影片中的人沒有一個戴上口罩，而哈登看起來相當滿意他剛從主辦人拿到的Dior行李箱。

脫序行為一連串，火箭真的要繼續留住哈登嗎？