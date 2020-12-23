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NBA／湖人暖心舉動！ 球迷進場前不揭冠軍錦旗
洛杉磯湖人隊上季贏下隊史暌違十年的總冠軍，然而受疫情衝擊，至今新賽季開打仍無法開放球迷入場，今日湖人官方宣佈：「在球迷回來之前，不會揭開第17面的冠軍錦旗。」
懸掛於史坦波中心（Staple Center）的冠軍錦旗以黑色布幕遮蓋並寫著「敬請期待，湖人家庭」（Stay tuned, Lakers family），而這面布幕將直到開放球迷入場時揭開。
Banner No. 17 is waiting for our fans to come home. #LakersFamily pic.twitter.com/sVtlQ8pGno— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 23, 2020
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