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NBA／湖人暖心舉動！ 球迷進場前不揭冠軍錦旗

聯合新聞網 / 綜合報導
湖人主場冠軍錦旗以黑色布幕遮蓋。 截圖自湖人官方推特
湖人主場冠軍錦旗以黑色布幕遮蓋。 截圖自湖人官方推特

洛杉磯湖人隊上季贏下隊史暌違十年的總冠軍，然而受疫情衝擊，至今新賽季開打仍無法開放球迷入場，今日湖人官方宣佈：「在球迷回來之前，不會揭開第17面的冠軍錦旗。」

懸掛於史坦波中心（Staple Center）的冠軍錦旗以黑色布幕遮蓋並寫著「敬請期待，湖人家庭」（Stay tuned, Lakers family），而這面布幕將直到開放球迷入場時揭開。

湖人主場冠軍錦旗以黑色布幕遮蓋。 截圖自湖人官方推特
湖人主場冠軍錦旗以黑色布幕遮蓋。 截圖自湖人官方推特

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