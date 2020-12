NBA／湖人暖心舉動！ 球迷進場前不揭冠軍錦旗

洛杉磯湖人隊上季贏下隊史暌違十年的總冠軍,然而受疫情衝擊,至今新賽季開打仍無法開放球迷入場,今日湖人官方宣佈:「在球迷回來之前,不會揭開第17面的冠軍錦旗。」

懸掛於史坦波中心(Staple Center)的冠軍錦旗以黑色布幕遮蓋並寫著「敬請期待,湖人家庭」(Stay tuned, Lakers family),而這面布幕將直到開放球迷入場時揭開。

Banner No. 17 is waiting for our fans to come home. #LakersFamily pic.twitter.com/sVtlQ8pGno