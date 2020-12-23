NBA／「傷痛讓靈魂出現空洞」 湯普森賽前IG沉痛發文

勇士今開幕戰面對布魯克林籃網，湯普森（Klay Thompson）同時於個人Instagram貼文，表示即使傷病讓他無法上場，自己與球隊同在，球隊的爭冠目標也從未改變。

湯普森在2019年的總冠軍賽因十字韌帶傷勢導致賽季報銷，上個月又因訓練導致右腳跟腱撕裂，可能連兩個賽季報銷。

湯普森寫道，「我實在不想寫這些，我的靈魂正在布魯克林進行賽前練習，然而現實卻不是如此。」、「自從去年六月我就積極復健找回過往的狀態。」

「不能與我的隊友們一同爭奪總冠軍的感覺讓我痛苦，這就像我的靈魂出現了個巨大空洞。」、「但我仍會與球隊同在，我們的任務不變，還是奪冠。」

復健的過程讓湯普森難受，但他表示，「我會盡我所能回到賽場上，我對自己、球迷與隊友們感到驕傲。」

少了湯普森的勇士隊稍早以99：125敗給籃網隊，吞下新賽季的第一場敗仗。