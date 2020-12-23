林來瘋續集不一定要靠打球 林書豪可考慮提前換跑道

這篇文章上線的此時，NBA新一球季的剛好正式開打，而過去幾天陸續傳出對於台裔球星林書豪重返NBA不利的消息，讓他本人和關心他的廣大華人球迷不免失望，就現實面來說已經32歲、又是打控球後衛的林書豪，就算真的回到NBA發展聯盟，能夠補上NBA正式名單的機會真的是相當微乎其微，而就算是奇蹟式地上了NBA，能夠上場打球表現的分鐘數，可能也都是零頭。現在的林書豪除了應該用最後的籃球生命盡情燃燒之外，也該思考下一步的籃球職涯和人生規劃才是實在的。

根據數據統計，NBA球員的表現巔峰期應該是27歲接近28歲，而控球後衛是場上所有位置中最要求年紀和體力的，因此顛峰期要在27歲之前，而NBA球員、尤其是後衛部分到了32歲應該就是退休的年齡了，當然鋒線球員則可以往後延推至36歲甚至39歲。很簡單，沒有體力、沒有靈活力，但光靠個6呎10吋至7呎的身高體型往禁區一站，大概還可以占個空間。

自以前看來，在聯盟能夠混到接近40歲上下的球員，大概都是中前鋒球員，以前有名的波士頓塞爾提克隊王朝「老酋長」中鋒派瑞許(Robert Parish)、老年長久坐在紐約尼克板凳區的中鋒威廉斯(Herb Williams)、算是筆者學長的密西根州大老一代「肌肉男」威利斯(Kevin Willis)和今年球季還在NBA、半退休的邁阿密熱火隊大前鋒海斯林(Udonis Haslem)等。可以這麼說，(控球)後衛在籃球場上是淘汰最快的一個位置，需求條件高、消耗力大、傷害性也最強！在這種情況下，林書豪以現年32歲的控衛高齡，要想重返競爭激烈的NBA實在是很困難。

像熱火隊大前鋒海斯林(右)這樣能在NBA打18個球季的球員已非常少見，但他近年在場上其實已是半退休狀態。 歐新社資料照片

尤想起10年前，筆者首次現場採訪林書豪時，那是2010年的2月20日，當時經過美國運動畫刊(Sports Illustrated)介紹過後，已經開始先刮起小旋風的林書豪，以哈佛大學大四生身分，率隊前往紐約曼哈頓與同屬常春藤盟校的哥倫比亞大學進行比賽，那場比賽說實話林書豪打得只能說是普通，全場投7只中3，三分線投3只中1，犯規和失誤都是4次。不過讓人印象深刻的就是林書豪有異於一般亞裔(或亞洲)球員的敢對抗性和藉由不錯的彈跳性，使得他可以在空中的較久續行性。記得很清楚當時賽後的記者會前，筆者和幾名長期跟蹤他的哈佛大學校園報學生記者交換意見，他們透露包含當時的洛杉磯快艇和猶他爵士隊等都已派出球探來關注林書豪，覺得他的條件和球路已經有NBA的實力了。

後來林書豪的NBA選秀落榜、夏季聯盟打起、金州勇士隊進出、紐約尼克隊提供短期合約、林來瘋打起等後來的故事，整個林來瘋的前傳到後傳到目前的發展，雖然和其他從高中時期就開始全國大紅大紫的NBA球員比起來，林書豪的發跡到結束只有短暫的10年不到，但是中間的過程曲折和豐富性實不輸許多NBA星級球員的故事。

林來瘋從2012年2月4日尼克對籃網之戰開始引爆，短短幾周內就成為全球的焦點。 歐新社資料照片

根據林書豪一個多月前和金州勇士隊球星柯瑞(Stephen Curry)等的自主練習看來，他的身手依舊還是不錯，應該還有幾年的籃球壽命，只不過不在NBA就是了，他至少可以在亞洲地區或是各地較NBA次一等的聯盟做較勁。對他來說經濟上目前是無虞的情況下，除了應該利用場上職涯的末期做最後享受之外，應該也可以考慮就執教、球隊管理等職位做進一步考量了。

攤開今年NBA的各隊教練名單，明尼蘇達灰狼隊教練小桑德斯(Ryan Saunders)和奧克拉荷馬市雷霆隊的達格諾(Mark Daigneault)，分別都只有34和35歲，其實包含職業美足也一樣，近年來在聘雇球隊教練時，都有傾向教練年輕化和無歷練化的方向，例如美足洛杉磯公羊隊的總教練麥可維以30歲之齡獲聘。NBA這些年來有基德(Jason Kidd)和今年的奈許(Steve Nash)等，在NBA沒什麼執教經歷的情況下受聘掌兵符。再再都覺得，林書豪要拚當教練的機會比拼回去場上的機會大一些。尤其林書豪打的控衛一職，就像是職棒的捕手一樣，在申請當教練時，還具有自動加分的效果。

林書豪可考慮轉入行政職或助教等工作，憑藉著他聰明的頭腦，未來也有機會在球隊經理、或是教練等位置大放異彩，再演林來瘋續集。 歐新社資料照片

林來瘋曾經帶給我們這些包含當時就在紐約地區的華人一段很美好的回憶，林來瘋的下一集應該還是在籃球場裡，但或許是在場邊、而不是場上……