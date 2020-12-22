NBA／總裁席佛坦言 聯盟30支球隊可能擴增

美國職籃NBA總裁席佛（Adam Silver）今天談及聯盟擴張球隊議題。儘管他稱聯盟立場並未改變，但他承認聯盟已就擴增現有30支球隊的可能影響進行研究。

席佛表示：「我想我總是說，在某種程度上，聯盟在某個時間點擴增顯然是命中註定。我會說，這可能致使我們重新研究擴增對經濟及競爭力影響的分析。」

席佛也指出：「相較於疫情發生前，我們已對此投入更多時間，但聯盟擴增確實尚未達到優先處理要務的地步。」

NBA自2004年夏洛特山貓隊（現名夏洛特黃蜂隊）入盟以來，迄今未擴增球隊。席佛過去幾年曾駁斥聯盟擴增的可能性。

各界猜測圍繞在西雅圖建隊，若聯盟允許新增球隊，西雅圖可能最接近名單首選。西雅圖過去曾是超音速隊所在地，超音速隊於2008年搬遷到奧克拉荷馬市，改名為雷霆隊。