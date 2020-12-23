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NBA Live／開幕洛城內戰 詹姆斯、AD領戒完再戰快艇
賽前報導
NBA新賽季開幕戰之夜上演「洛城內戰」，衛冕軍湖人挾著強大氣勢迎戰快艇，西區兩大勁旅的洛城雙雄對決，話題不斷，衛冕軍湖人熱身賽4戰全勝，保持不敗金身強勢揮師新賽季，反觀快艇則一勝難求，3戰全輸，且其中2敗都是出自湖人之手。
湖人陣容有了不小變動，然而兩大主將詹姆斯與戴維斯，分別完成延長合約與簽下5年長約動作，穩定軍心，總教練佛蓋爾（Frank Vogel）指出，他對熱身賽整體表現感到滿意。至於快艇熱身賽雖跌跌撞撞，但雷納德（Kawhi Leonard）喊話：球隊會持續增進化學效應。此役也將考驗快艇新教頭泰隆魯(Tyronn Lue)。
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