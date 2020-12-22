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NBA／新賽季例行賽打72場 附加賽制度將沿用

中央社 / 台北22日電
NBA新賽季繼續沿用附加賽制。 法新社
NBA新賽季繼續沿用附加賽制。 法新社

美國職籃NBA台灣時間明天上午開打，受到疫情影響賽季也被迫壓縮，今年例行賽從以往固定的82場縮減至72場，而上季首度嘗試的「附加賽」，本季也將繼續沿用。

美國職籃NBA 2020-21賽季明天上午8時開打，將由本季「滿血回歸」的杜蘭特（Kevin Durant）與籃網明星後衛厄文（Kyrie Irving）聯手，在布魯克林迎戰來犯的金州勇士；另一場則由衛冕軍洛杉磯湖人，在自家和同城勁旅快艇上演「洛城內戰」。

受疫情衝擊，NBA上個賽季在3月中被迫中斷，直到8月才在奧蘭多迪士尼世界的「泡泡園區」中復賽，賽季大幅延宕也影響新球季開打時程，今年10月中湖人才正要慶祝奪得隊史第17冠，但在以往新賽季已進入倒數計時階段。

加上4年一次的體壇盛事東京奧運，也被突如其來的疫情打亂計畫，也順延至明年夏天舉行，因此NBA不得不再次縮減賽季，從以往的82場，「縮水」至今年的72場。

上季首度實施的「附加賽」制度，在季後賽前夕刷出了另一波高潮，新球季則確定會延續採用，且限定東、西部排名7到10名的球隊參與。

簡而言之，新版的「附加賽」就類似挑戰賽制度，例行賽結束後排名7、8的球隊，將先進行一次對決，贏家確定摘下季後賽門票，落敗球隊則要等待排名9、10球隊交手的勝隊，再打一次決定最後一張晉級門票誰屬。

上季波特蘭拓荒者就是透過附加賽，擊敗西部排名第8的灰熊，才順利搭上季後賽列車，可惜季後賽首輪面對西部頭號種子湖人，系列賽以1比4淘汰出局。

NBA 湖人 勇士

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