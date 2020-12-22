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NBA／放生喬治？ 雷納德稱明年跳脫合約為最佳決定

聯合新聞網 / 綜合報導
快艇已先行續約喬治(右)，但雷納德(左)卻稱明年最好的情況是跳脫合約。 法新社
快艇已先行續約喬治(右)，但雷納德(左)卻稱明年最好的情況是跳脫合約。 法新社

隨著安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、詹姆斯(LeBron James)等大咖完成續約，快艇也以4年1.9億美金留下喬治(Paul George)，但另一位球星雷納德(Kawhi Leonard)將在明年獲得球員選擇權，這位兩屆FMVP也表示，明年最好的決定是跳脫合約。

根據「洛杉磯時報」報導，目前雷納德將注意力放在本賽季，不過對於自身合約也有初步規劃：「顯然地，如果我保持健康，最好的決定是跳脫合約，但這並不表示我會離開或留下，就像我所說的，我把注意力放在本賽季，到時候我們再來討論這個話題。」

現年29歲的雷納德若執行球員選項，2021-22的年薪將會是3600萬美金，而根據聯盟規定，擁有10年以上NBA經驗的球員能夠簽下起薪為薪資上限35%的超級頂薪，如果雷納德跳脫合約，無論他重回快艇或加盟他隊，雷納德能夠簽下至少3934萬年薪的合約。

雙星之一的喬治日前與快艇先行續約，此舉也被媒體認為是將雷納德留下的最大誘因，而雷納德也透露喬治續約前曾跟他共同討論去留問題：「這是他的家鄉，他熱愛這座城市，他在簽約之前主動告訴我他的想法，我覺得很棒。」，雖然雷納德對於續留快艇態度曖昧，若球隊再次以難堪成績收場，難保雷納德不會再次出走。

快艇 雷納德 喬治 Paul George Kawhi Leonard

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