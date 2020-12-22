快訊

紐西蘭籍機師執勤沒戴口罩不罰 陳時中：因未先勸導

英國來台旅客及14天內有英旅遊史者 明起集中檢疫14天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／新賽季運彩開盤 湖人、籃網位居奪冠預測前兩名

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
NBA新賽季運彩開盤，湖人、籃網位居奪冠預測前兩名。 法新社、歐新社
NBA新賽季運彩開盤，湖人、籃網位居奪冠預測前兩名。 法新社、歐新社

NBA新賽季將在明天點燃戰火，台灣彩券也在今天提供多種玩法，其中在總冠軍預測上，衛冕軍洛杉磯湖人以賠率2.20倍排名第一，緊追在後的包括布魯克林籃網5.75倍，洛杉磯快艇與密爾瓦基公鹿則以6.25倍並列第3名，而明天兩場開幕戰台灣運彩也將提供賽事投注。

NBA開幕戰在明天開打，首日就將上演籃網出戰勇士、湖人對決快艇的戲碼，而台灣運彩也在今天針對這兩場賽事開出賠率，首場賽事台灣運彩不讓分投注籃網1.20倍、勇士3.10倍；讓分投注勇士+7.5賠率1.75倍、籃網-7.5賠率1.75倍。湖人對快艇，不讓分投注湖人1.55倍、洛快艇1.95倍；讓分玩法則為湖人-2.5賠率1.75倍、快艇+2.5賠率1.75倍，從賠率預測籃網及湖人有機會拿下開季首場勝利。

至於在總冠軍預測排名前六名的球隊則分別為湖人、籃網、公鹿、快艇、塞爾蒂克（賠率13.00倍）與76人（賠率14.00倍），東區冠軍賠率最低前三名的隊伍分別為籃網3.10倍、公鹿3.30倍以及塞爾提克5.25倍；西區冠軍前三名分別為湖人1.90倍、快艇3.50倍、金塊8.25倍，勇士10.00倍名列第四。

在個人獎項部分目前也提供最佳新秀、最佳進步獎、最佳第六人、最佳防守球員投注，其中最佳新秀以黃蜂小鮑爾（LaMelo Ball）3.30倍最低，最佳進步獎則是金塊小波特（Michael Porter Jr.）8.75倍、最佳第六人快艇威廉斯（Lou Williams）6.50倍、最佳防守球員湖人戴維斯（Anthony Davis）3.20倍。

湖人 快艇 籃網

延伸閱讀

美國職籃明開季 台灣運彩提供投注

NBA／庫茲瑪3年1.3億續約湖人 AD也開心

NBA／稱小兒子第二個哈德威 老鮑爾聊戰術雄辯杜蘭特

洛城雙雄熱身賽狀態大不同 湖人不敗快艇一勝難求

相關新聞

從熱身賽看到什麼？ 湖人新球季戰力盤點

因為疫情緣故，我們歷經節奏極為快速的NBA賽事，聯盟在極短時間走完選秀、自由市場和熱身賽，展現出超高效率。同時，冠軍隊伍洛杉磯湖人也迅速完成部署，並在系列熱身賽讓板凳操兵，亟欲趕在22日開幕前磨合尋求

爵士離譜布局恐毀掉未來 小城市球隊的悲哀

猶他爵士決定為中鋒戈貝爾開出五年2.05億美元續約，這是NBA史上第三大合約，爵士未來五年將靠1.63億美元後衛米契爾+2.05億美元中鋒戈貝爾共同爭冠。28歲216公分戈貝爾，最近四年兩次當選最佳防

NBA／PG遭到放生？ 雷納德稱明年跳脫合約為最佳決定

隨著安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、詹姆斯(LeBron James)等大咖完成續約，快艇也以4年1.9億美金留下喬治(Paul George)，但另一位球星雷納德(Kawh

NBA／新賽季運彩開盤 湖人、籃網位居奪冠預測前兩名

NBA新賽季將在明天點燃戰火，台灣彩券也在今天提供多種玩法，其中在總冠軍預測上，衛冕軍洛杉磯湖人以賠率2.20倍排名第一...

NBA／首戰就強碰前東家 杜蘭特：永遠是勇士一員

NBA新賽季將在明天點燃戰火，首場比賽就是話題性十足的金州勇士出戰布魯克林籃網，這也將成為明星前鋒杜蘭特（Kevin D...

NBA／「對勇士不是復仇戰」 杜蘭特復出信心滿滿

因阿基里斯腱撕裂傷休陣18個月後回歸的美國職籃NBA球星杜蘭特（KevinDurant）表示，他的布魯克林籃網隊友十分強...

NBA／17年新秀提前續約截止 鮑爾、馬卡南、柯林斯未續約

趕在新秀延長合約截止日前，2017年選秀梯隊5位球員在今天與原東家達成續約協議，年薪均超過千萬美元。然而，幾家歡樂幾家愁，同梯之中也有幾位球隊主力都未能提前續約，將會在明年休賽季成為受限制自由球員。

NBA／熱火放棄交易念頭 哈登確定披火箭戰袍開季

上賽季在總冠軍賽鎩羽而歸的邁阿密熱火，日前一度傳出有意與休士頓火箭交易明星後衛哈登（James Harden），不過由於...

NBA／感染流行性角膜結膜炎 八村壘休兵3週

根據巫師官方消息，上季因傷曾缺席不少比賽的日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura），由於雙眼感染流行性角膜結膜炎，預計缺席3星期。 八村壘是在2019年以首輪第9順位加入巫師，成為日本籃球史

NBA／新季疫情中開打 聯盟稱不會插隊取得疫苗

美國職籃NBA新球季將在2019冠狀病毒疾病確診病例於全美激增的情況下開打，NBA總裁席佛（Adam Silver）今天...

NBA／4年7300萬美元 馬刺提前續約懷特

根據消息，馬刺決定提前與主力控衛懷特（Derrick White）達成續約協議，雙方將簽下4年7300萬美元的合約，2021-22年是合約第一年，起薪預計為1600萬美元。 懷特在生涯第2年開始

NBA／3年5000萬美元 魔術提前續約前狀元佛爾茲

除了以4年8000萬美元的合約續留2017年首輪第6順位的艾薩克（Jonathan Isaac），奧蘭多魔術也決定和當年選秀狀元佛爾茲（Markelle Fultz）達成續約協議，雙方將簽下3年500

熱門新聞

MLB／下家無著落 田中將大無奈：我還想拿冠軍

中職／獅隊奪冠3洋投全簽回 蘇泰安：第4號已有人選

NBA／讚詹皇虎父無犬子 亞瑞納斯點出兩人最大不同

爵士離譜布局恐毀掉未來 小城市球隊的悲哀

從熱身賽看到什麼？ 湖人新球季戰力盤點

日職／減薪限制形同虛設 昔日王牌只剩6%薪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。