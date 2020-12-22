NBA／新賽季運彩開盤 湖人、籃網位居奪冠預測前兩名

NBA新賽季將在明天點燃戰火，台灣彩券也在今天提供多種玩法，其中在總冠軍預測上，衛冕軍洛杉磯湖人以賠率2.20倍排名第一，緊追在後的包括布魯克林籃網5.75倍，洛杉磯快艇與密爾瓦基公鹿則以6.25倍並列第3名，而明天兩場開幕戰台灣運彩也將提供賽事投注。

NBA開幕戰在明天開打，首日就將上演籃網出戰勇士、湖人對決快艇的戲碼，而台灣運彩也在今天針對這兩場賽事開出賠率，首場賽事台灣運彩不讓分投注籃網1.20倍、勇士3.10倍；讓分投注勇士+7.5賠率1.75倍、籃網-7.5賠率1.75倍。湖人對快艇，不讓分投注湖人1.55倍、洛快艇1.95倍；讓分玩法則為湖人-2.5賠率1.75倍、快艇+2.5賠率1.75倍，從賠率預測籃網及湖人有機會拿下開季首場勝利。

至於在總冠軍預測排名前六名的球隊則分別為湖人、籃網、公鹿、快艇、塞爾蒂克（賠率13.00倍）與76人（賠率14.00倍），東區冠軍賠率最低前三名的隊伍分別為籃網3.10倍、公鹿3.30倍以及塞爾提克5.25倍；西區冠軍前三名分別為湖人1.90倍、快艇3.50倍、金塊8.25倍，勇士10.00倍名列第四。

在個人獎項部分目前也提供最佳新秀、最佳進步獎、最佳第六人、最佳防守球員投注，其中最佳新秀以黃蜂小鮑爾（LaMelo Ball）3.30倍最低，最佳進步獎則是金塊小波特（Michael Porter Jr.）8.75倍、最佳第六人快艇威廉斯（Lou Williams）6.50倍、最佳防守球員湖人戴維斯（Anthony Davis）3.20倍。