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NBA／首戰就強碰前東家 杜蘭特：永遠是勇士一員

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
睽違一季後復出首戰就要強碰前東家，KD坦言勇士確實在他心中有著不同的地位，在心中自己也永遠是勇士一員。 法新社
睽違一季後復出首戰就要強碰前東家，KD坦言勇士確實在他心中有著不同的地位，在心中自己也永遠是勇士一員。 法新社

NBA新賽季將在明天點燃戰火，首場比賽就是話題性十足的金州勇士出戰布魯克林籃網，這也將成為明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）轉隊後首次碰上前東家，雙方教練與球員在今天也是先禮後兵，杜蘭特更是直言，在勇士的那段時光確實讓他對這支球隊有著不同的情感。

在2017、2018年幫助勇士拿下兩座冠軍後，杜蘭特在去年季後選擇轉戰籃網，儘管他因為傷勢問題無法在上賽季上演對決前東家戲碼，但明天兩軍就將聯手扛起為新賽季揭開序幕的重任，這也讓杜蘭特與前隊友的對決成為各界關注的話題。

雖然杜蘭特坦言，與前東家的對決並不會讓他帶著不同的情緒出賽，但勇士確實在他心中有著不同的地位，「我和勇士前隊友們一直有聯絡，不管我們穿什麼球衣、待在什麼地方，這個關係都不會被打破。當你在一支球隊打過很多次的季後賽甚至還贏得總冠軍時，這種情感是完全不同的，我很感激那段在勇士的時光，在我心中我也永遠都是勇士的一員。」

至於上賽季同樣飽受傷病所苦的勇士主控柯瑞（Stephen Curry）也直言，與杜蘭特當隊友的三年是讓人難以忘懷的，兩人甚至不斷激發出彼此最好的表現，但在明天的對決中他將全力以赴，「看到他在那打球肯定很特別，我們肯定會互相寒暄幾句，然後就展開激烈廝殺。」

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）則強調，在杜蘭特離隊已經一年多的情況下才要對決，讓他更能用平常心面對，但也稱讚杜蘭特與柯瑞一直都是他希望隊上年輕球員學習的典範，「我看了籃網跟塞爾蒂克的熱身賽，他表現基本上就跟過去一樣，我沒有發現受傷曾帶給他什麼改變。」

勇士 杜蘭特 籃網

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