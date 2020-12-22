NBA／熱火放棄交易念頭 哈登確定披火箭戰袍開季

上賽季在總冠軍賽鎩羽而歸的邁阿密熱火，日前一度傳出有意與休士頓火箭交易明星後衛哈登（James Harden），不過由於拿不出火箭期待的大量選秀權，今天打消了與火箭進行交易談判的念頭，也代表著哈登在明天開打的新賽季中，幾乎已確定會繼續披上火箭戰袍亮相。

火箭在休賽季期間面臨「MVP連線」高喊出走後解體，其中衛斯特布魯克（Russell Westbrook）已被送往巫師換回另一名明星後衛沃爾（John Wall），火箭球團也與不少球隊展開哈登的交易談判，希望能用離意堅決的哈登換取最高價值的籌碼。

不過在與籃網、76人和金塊的談判都無疾而終後，日前傳出願意以陣中年輕球員赫洛（Tyler Herro）、羅賓森（Duncan Robinson）和納恩（Kendrick Nunn）等年輕球員當作籌碼的熱火，在火箭希望索取大量未來首輪選秀權的情況下，無法提出符合他們需求的交易包裹，在今天也傳出打消了交易想法。

在交易案八字始終未有一撇的情況下，哈登在今天參加完球隊訓練後，也不希望各界將焦點都放在他的動向上，他強調新賽季的火箭仍是以搶下西區前3種子為目標，尤其在新戰力沃爾和伍德（Christian Wood）加入下，讓他對於賽季開打充滿期待。

「沃爾串連比賽的能力非常出色，讓每個人都有出手機會，他同時也會保持進攻侵略性，並吸引對方防守注意力，這將能讓他更容易為隊友製造機會。」在談到幾名休賽季加入的新隊友時說，哈登說：「伍德則有很棒的運動能力和高度，能投、能運、能切，身為一名長人他真的非常全面，他將會成為其他球隊中鋒的惡夢。」

根據火箭新任主帥西拉斯（Stephen Silas）指出，球隊在周四的開幕戰中將會讓哈登搭配沃爾出擊，前場則由豪斯（Danuel House Jr.）搭配塔克（PJ Tucker）、伍德，而熱身賽有不錯表現的卡珍斯（DeMarcus Cousins）則預計從板凳出發。