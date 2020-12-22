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NBA／新季疫情中開打 聯盟稱不會插隊取得疫苗

中央社 / 洛杉磯21日綜合外電報導
NBA總裁席佛表示聯盟不會「插隊」取得疫苗。 美聯社
NBA總裁席佛表示聯盟不會「插隊」取得疫苗。 美聯社

NBA新球季將在2019冠狀病毒疾病確診病例於全美激增的情況下開打，NBA總裁席佛（Adam Silver）今天表示，聯盟不會「插隊」取得疫苗。

2020-21球季明天開打前夕，席佛在電話會議中強調，聯盟將「等到輪到我們」才會安排疫苗接種。美國上週展開第一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗施打作業。

法新社報導，席佛告訴記者：「不用說，我們不會以任何形式或方法插隊。我們會等到輪到我們時才去獲取疫苗。」

席佛表示，他希望NBA球員和工作人員最終能幫助民眾知道施打疫苗的益處。

他說：「我希望當我們符合資格時，NBA大家庭的成員都會想要接種疫苗，我們也計畫在公共宣傳方面與政府合作，讓大家知道疫苗的好處。」

由於2019冠狀病毒疾病在整個北美洲肆虐，NBA上季一度停賽長達4個月，直到7月才在佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界設置的「泡泡」隔離園區復賽。

即將開打的新球季比賽將回歸到各隊的主場進行，而在許多州染疫病例都大幅增加的情況下，這樣的安排代表聯盟和30支球隊的後勤支援都將面臨嚴峻的挑戰。

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