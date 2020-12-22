NBA／「對勇士不是復仇戰」 杜蘭特復出信心滿滿

因阿基里斯腱撕裂傷休陣18個月後回歸的球星杜蘭特（KevinDurant）表示，他的布魯克林籃網隊友十分強悍，因此他認為自己傷癒復出的首戰將會「十分順利」。

法新社報導形容杜蘭特是NBA最可怕的得分威脅之一，曾於2014年獲選年度最有價值球員（MVP），且兩度率金州勇士奪冠並拿下總冠軍賽MVP。

杜蘭特的回歸讓粉絲和球評都十分興奮，企盼看到杜蘭特優異的表現，也好奇杜蘭特與隊友厄文（KyrieIrving）的搭配效果如何。

他們如今不必等太久就能先瞧瞧，因為籃網將於明天的球季開幕日在主場迎戰勇士。

即將對上前東家勇士的杜蘭特堅稱這不是一場復仇之戰，「只是一場例行賽」。

NBA上季因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情一度中斷，賽程大為延宕，如今在距離洛杉磯湖人4比2擊敗邁阿密熱火拿下隊史第17座總冠軍後不過兩個多月的時間，2020-21新球季就要開打。

10次入選明星賽的杜蘭特在18日熱身賽獨得25分，率籃網擊敗波士頓塞爾蒂克後表示，他希望自己能持續進步。

杜蘭特說：「我已經18個月沒打NBA的比賽了，沒打有這樣激烈身體對抗、快速的比賽，所以我需要一點時間跟上。」

杜蘭特說：「有像我們這樣的團隊，每當我上場時，他們都給我支持，努力讓我在有利位置邁向成功，我們相互砥礪，所以如果我們持續這麼做，這對我來說將會十分順利。」

杜蘭特在2019年總冠軍賽第5戰出現阿基里斯腱撕裂的重傷害，之後他沒有和勇士續約，而是選擇成為自由球員，並在接受手術後沒有多久就和籃網簽下4年合約。

上季杜蘭特整季報銷，只能在板凳上為隊友加油，另一名籃網渴望仰賴的領袖厄文，也因為開刀治療右肩傷勢而缺席下半季比賽。