快訊

撞擊畫面曝光！虎科大情侶車禍亡 機車左切快車道刮出火花

藍綠一樣爛！小心…你可能是假訊息高風險族群

諸羅山盃／前一天籃球拿季軍 NBA港湖黃楷倫飆6局好投

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
NBA港湖社區紅隊在分組預賽擊敗新北大豐悍將隊。圖／大會提供
NBA港湖社區紅隊在分組預賽擊敗新北大豐悍將隊。圖／大會提供

成立10年、第7度參加諸羅山盃，NBA港湖社區紅隊拿到最具代表性的一場勝利，分組預賽遭遇校隊強敵新北大豐悍將隊，不但在6局下追平比數逼出PK加班，最後延長賽第7局以2：1贏球，上演社區球隊奇蹟。

NBA港湖社區紅前5局只有1人敲出安打上壘，6局下的最後反撲機會，第9棒曾奎碩在一出局後敲安上壘，並靠著守備失誤得到追平分。

7局上NBA港湖社區紅守住無人出局、滿壘的突破僵局制，下個半局首名打者陳塏晏敲出一壘方向滾地球，一壘手接到球之後忘記要先阻擋本壘進分，第二動作再回傳已經來不及，讓NBA港湖社區紅成功跑回再見分。

NBA港湖社區紅先發投手黃楷倫先發6局，只讓大豐敲出1支安打、送出5次三振，是贏球的大功臣，總教練陳凱文表示，「他四年級進來我們這裡，隨著年紀增長表現越來越好，是很穩定的投手，最快球速可到110公里。」

因為局數限制無法在延長賽繼續登板，但生涯首度投滿6局的黃楷倫直呼「爽」，此役他自評95分，唯一不滿意的地方，在於5局上自己傳球失誤丟掉分數，教練透露當下一度想換投，卻被企圖心旺盛的他回絕，黃楷倫回應，「失分是自己造成的，所以想要投完。」

棒籃雙棲的黃楷倫其實是南湖國小籃球校隊，周一到五都在學校打籃球，周六再到社區打棒球，就連這次比賽，也是昨天晚上才自行南下嘉義和隊友們會合，因為白天剛和學校出征永慶盃籃球賽，奪下季軍。

黃楷倫從小喜歡球類運動，除了棒、籃球之外，還打桌球、羽球，但他最早接觸的是棒球、最喜歡的也是棒球，「二年級就開始棒球訓練，棒球比較有趣、多樣化，規則也比較複雜。」

NBA港湖社區是台北市南港和內湖的社區棒球，N代表南港和內湖，B、A則是棒球協會縮寫，目前少棒就有超過100位學員，另有青少棒層級，共有10位教練授課。去年諸羅山盃闖進32強，創下參加以來的最高成績，今年期盼能更上一層樓。

棒球 NBA

延伸閱讀

棒球／公益棒球營 陳偉殷、王維中送愛到桃園

NBA／讚詹皇虎父無犬子 亞瑞納斯點出兩人最大不同

NBA／稱小兒子第二個哈德威 老鮑爾聊戰術雄辯杜蘭特

疫情加劇取消觀眾進場計畫 灰熊將閉門方式開季

相關新聞

NBA／林書豪加盟尚有一線生機 傳勇士將窮盡一切管道

因為苦等不到中國方面給予的國際籃總FIBA的許可函，林書豪本來已經與勇士達成加入所屬發展聯盟球隊協議最終只能遺憾告吹，不過《紐約時報》記者史坦（Marc Stein）透露，事情也許還有最後一線生機。

NBA／疫情加劇灰熊屈服了 將以閉門方式開季

先前多支球隊包含爵士、老鷹及灰熊等，表明希望開放部分座位供球迷進場觀賽，但灰熊官方今(21)日宣布，由於主場所在地田納西州新冠病例激增，球季將以閉門方式進行。 灰熊發出聲明表示：「根據當地衛

NBA／曾有機會和喬治做隊友？湖人戴維斯證實

先前快艇球星喬治(Paul George)自爆在效力溜馬時期，曾有一位聯盟頂級大前鋒想與他聯手合作，當時媒體也揣測這位頂級大前鋒為「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)，時隔多年，已身披湖人紫

NBA／美媒預測柯瑞場均30分 重新帶領勇士打進季後賽

上賽季對於勇士來說，可說是愁雲慘霧的一年，杜蘭特(Kevin durant)的離隊加上浪花兄弟柯瑞(Stephen Curry)與湯普森(Klay Thompson)缺陣，勇士瞬間從冠軍熱門變成人見人

諸羅山盃／前一天籃球拿季軍 NBA港湖黃楷倫飆6局好投

成立10年、第7度參加諸羅山盃，NBA港湖社區紅隊拿到最具代表性的一場勝利，分組預賽遭遇校隊強敵新北大豐悍將隊，不但在6...

NBA／讚詹皇虎父無犬子 亞瑞納斯點出兩人最大不同

詹姆斯（LeBron James）日前談到，自己之所以跟湖人提前續約2年，他提到一個關鍵因素是自己大兒子，屆時小詹姆斯（Bronny James）會是高中畢業，若NBA按照逐步重新允許高中跳級方向發展

NBA／稱小兒子第二個哈德威 老鮑爾聊戰術雄辯杜蘭特

拜小兒子以探花之姿加入黃蜂之賜，語不驚人死不休的老鮑爾（LaVar Ball）又重新在媒體圈活躍起來，日前他在《ESPN》節目先大膽把小鮑爾（LaMelo Ball）比喻為第二個哈德威（Penny H

NBA／雷納德改打三角戰術 泰隆魯盼傳承喬丹布萊恩經驗

接替前任主帥瑞佛斯（Doc Rivers）執掌快艇，泰隆魯（Tyronn Lue）手邊一大任務無疑是極大化雷納德（Kawhi Leonard）球星影響力，他顯然也有錦囊妙計，日前告知媒體，新賽季將在進

NBA／艾倫稱波士頓球迷愛記仇 皮爾斯告誡厄文作好準備

艾倫（Ray Allen）與厄文（Kyrie Irving）雖屬不同世代球星，前者因離開波士頓投靠塞爾蒂克當時大敵熱火引起公憤，後者則數度公開喊話長留卻仍出走布魯克林，與杜蘭特（Kevin Duran

NBA／里拉德關鍵能力獲認證 總管眼中聯盟最佳5人揭曉

最新版本的年度各隊總管季前調查報告日前出爐，其中也公開了職掌球隊人事大權的當家對於現今各位置第一人看法，還有其他像誰是最佳傳球者、誰是執行最後一擊最佳人選，而誰又是球風最強悍等等問題也得到解答。

NBA／預言熱火新賽季將奪冠 巴特勒：我可還藏一手

巴特勒（Jimmy Butler）上季率熱火成為驚奇黑馬一舉挺進總冠軍賽，如今聯盟強敵環伺態勢更加明顯，不只衛冕軍湖人大動作補強，快艇與公鹿也都改變陣容力圖捲土重來，杜蘭特（Kevin Durant）

NBA／運動畫刊年度大獎 公鹿未奪冠卻勇奪最佳團隊

老牌知名美國運動媒體《運動畫刊》日前公佈2020年體育年度獎項，範圍橫跨各大運動，其中除詹姆斯（LeBron James）3度獲得年度最佳運動員，寫下史上第1紀錄外，日前全數獎項得主也都公佈，來自NB

熱門新聞

NBA／林書豪加盟尚有一線生機 傳勇士將窮盡一切管道

中職／寬鬆洋將政策的苦果 先發土投將唱生存悲歌

NBA／趕在提前續約期限 庫茲瑪3年約續簽湖人

NBA／5年2.05億美元 爵士中鋒戈貝爾頂薪續約

NBA／預言熱火新賽季將奪冠 巴特勒：我可還藏一手

NBA／洛城雙雄熱身賽狀態大不同 湖人不敗快艇一勝難求

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。