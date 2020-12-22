爵士離譜布局恐毀掉未來 小城市球隊的悲哀

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
爵士中鋒戈貝爾(右)與後衛米契爾(左)是今年最先感染新冠肺炎的球員，他們痊癒後在場上有精彩的表現，季後也獲得球隊的超級回饋，雙雙簽下天價長約。 2019-20 Panini Noir 球員卡
爵士中鋒戈貝爾(右)與後衛米契爾(左)是今年最先感染新冠肺炎的球員，他們痊癒後在場上有精彩的表現，季後也獲得球隊的超級回饋，雙雙簽下天價長約。 2019-20 Panini Noir 球員卡

猶他爵士決定為中鋒戈貝爾開出五年2.05億美元續約，這是NBA史上第三大合約，爵士未來五年將靠1.63億美元後衛米契爾+2.05億美元中鋒戈貝爾共同爭冠。28歲216公分戈貝爾，最近四年兩次當選最佳防守球員，三次入選最佳陣容，上季場均15.1分、13.5籃板、2火鍋。

爵士兩個月內分別為米契爾、戈貝爾兩大年輕核心球星送上頂級合約，建立「雙核」結構，感覺很踏實很有未來性，對一支小城市、小市場球隊來說，這是建立有競爭力球隊和爭冠必要投資，但也可能是小城市和小市場球隊的「悲哀」和「無奈」。

科技新貴史密斯是在2018年以16億美元買下爵士隊，由於從小就是爵士球迷，因此與球員簽約出手相當闊綽。 美聯社資料照片
科技新貴史密斯是在2018年以16億美元買下爵士隊，由於從小就是爵士球迷，因此與球員簽約出手相當闊綽。 美聯社資料照片

米契爾和戈貝爾都不是聯盟排名前10球星，但拿的合約是聯盟前10合約，其中戈貝爾還是史上第三大合約，基本上就很不對襯。米契爾合約最大化可能總值五年1.95億美元，爵士看中的是他的未來性和潛能。米契爾和戈貝爾過去三年出色表現和成就似乎值得這分合約，他們也代表爵士未來，但這卻是爵士可能要面臨的「套牢合約」。

爵士決定早早出手留人，而且未來爭冠實力和長期性仍充滿未知數，主要是受到2017年夏天海瓦德(Gordon Hayward)離開爵士投奔塞爾蒂克影響。

爵士前球星海瓦德在2017年跳槽到塞爾蒂克，讓爵士長期佈局大亂，現在隊中兩名球員又打出身手，急得用超乎市場行情的價碼留人。 歐新社資料照片
爵士前球星海瓦德在2017年跳槽到塞爾蒂克，讓爵士長期佈局大亂，現在隊中兩名球員又打出身手，急得用超乎市場行情的價碼留人。 歐新社資料照片

2017年7月海瓦德以四年1.28億美元轉戰塞爾蒂克，讓爵士措手不及留下球隊第一人，海瓦德放棄更大合約續約爵士，令爵士球迷、球團無比沮喪。因此爵士今年決定出手留下米契爾和戈貝爾，只能確保爵士是季後賽球隊，卻很難成為爭冠級別球隊。

爵士未來會面臨幾個尷尬的困境

1、團隊薪資套牢：現代NBA只要送出兩分最大合約，基本上球團薪資就會套牢，一旦沒有新秀紅利可以加分，也不是爭冠球隊，想要奪冠是難上加難，幾乎不可能。爵士原本就不在爭冠雷達，西區天下不是湖人就是快艇或者金塊，爵士這樣大手筆留人，讓人第一直覺就是薪資套牢，未來至少四年動彈不得。

2、戈貝爾算是「溢價合約」：戈貝爾五年2.05億美元合約比湖人前鋒戴維斯五年1.9億美元合約更大，戈貝爾防守、作用確實聯盟頂尖，但場均15.1分、13.5籃板能力還是缺少主宰力和統治力，通常這種頂級合約是要用在當年「俠客」歐尼爾這種統治級長人身上。

法國籍球星戈貝爾(左)近4季都有得分、籃板雙十以上的平均成績，但他已經28歲，身價比剛拿下冠軍的戴維斯(右)還高，實在讓人驚訝。 歐新社資料照片
法國籍球星戈貝爾(左)近4季都有得分、籃板雙十以上的平均成績，但他已經28歲，身價比剛拿下冠軍的戴維斯(右)還高，實在讓人驚訝。 歐新社資料照片

公鹿長人安戴托昆波就是符合這樣身價，安戴托昆波剛與公鹿完成五年2.28億美元史上最大合約，安戴托昆波連續兩年摘下NBA最有價值球員，天價合約實屬合理。

戈貝爾並不是統治型長人，更接近一名防守型苦工，從個人數據和比賽方式、團隊影響看，爵士送出這麼大合約，未來後悔機率很大。

3、出手困難：戈貝爾進攻手段有限，得分技巧單一，大部分靠隊友創造空間和傳球，也就是俗稱「吃餅」。除了防守專長，進攻端靠二波籃板，得分方式單調，這樣的頂薪長人未來要出手交易難度太高，這也是為什麼今年季外許多長人、內線身價和市場賣相都不好原因。

伊巴卡加盟快艇、哈瑞爾加入湖人都只能拿到兩年1900萬美元合約，平均年薪不到千萬美元，戈貝爾平均年薪逾4000萬美元，如果爵士成為更好球隊甚至爭冠球隊，一切都沒有問題。否則爵士根本很難脫手。

湖人用了2年1900萬美元找來26歲的中鋒哈瑞爾，怎麼看都是相當合算。 美聯社
湖人用了2年1900萬美元找來26歲的中鋒哈瑞爾，怎麼看都是相當合算。 美聯社

從市場面看，戈貝爾很難在其他球隊拿到相對合約，合理行情四年1.2億美元，最多四年1.5億美元，爵士在NBA總體營收肯定下滑至少兩成的這一年砸大約，實在太過冒險。

爵士用五年2.05億美元留下中鋒戈貝爾，不砸大錢爵士可能連西區季後賽都進不去，但砸了大錢還是無法達到爭冠高度和競爭力，典型小城市球隊的悲哀。

爵士 米契爾 戈貝爾

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